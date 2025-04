Realme C67 – La recensione

Condividi questo articolo?

Equilibrio perfetto tra prestazioni e design nel mercato degli smartphone di fascia media

Il Realme C67 emerge come una proposta solida nel mercato degli smartphone di fascia media, distinguendosi per un design moderno e funzionale. Con bordi squadrati e una scocca satinata, offre un tocco di eleganza raro nella sua categoria. Il realme C67 si distingue per aver eliminato i tradizionali bordi di plastica attorno al display, una scelta di design solitamente riservata ai modelli flagship. Questa innovazione non solo conferisce al dispositivo un aspetto premium e moderno, con cornici estremamente sottili che massimizzano l’area di visualizzazione, ma migliora anche l’ergonomia e la presa, rendendo il telefono più comodo da tenere in mano. Inoltre, questa caratteristica e la certificazione IP54 concorrono ad aumentare la resistenza del dispositivo a polvere e acqua, un ulteriore punto di forza per gli utenti alla ricerca di uno smartphone durevole. Con uno spessore di soli 7,59mm, il realme C67 è uno degli smartphone più sottili nella sua categoria di prezzo, evidenziando l’impegno di realme nell’ottimizzazione della struttura interna per offrire un design elegante senza compromettere le prestazioni. Disponibile in due varianti di colore, Sunny Oasis e Black Rock, il realme C67 presenta un concetto di design accattivante che combina linee di texture luminose e un anello lucido attorno alla lente della fotocamera. La variante Sunny Oasis, in particolare, vanta una colorazione verde brillante che evoca l’immagine di un’oasi solare, trasmettendo energia positiva e speranza.

Prestazioni

Realme C67, mira a stabilire un nuovo standard nel segmento di mercato medio, grazie all’integrazione di un chipset avanzato, ampia RAM e funzionalità di espansione della memoria, fornendo così un’esperienza utente fluida e versatile. Il dispositivo è alimentato dal chipset Snapdragon 685, realizzato con un processo produttivo avanzato a 6nm. Questo chipset offre un incremento prestazionale del 15% nel CPU Kryo rispetto al suo predecessore, Snapdragon 680, garantendo un multitasking senza interruzioni e un’interazione fluida con lo smartphone. Inoltre, si registra un aumento delle prestazioni fino al 10% nella GPU Adreno, che si traduce in una grafica più veloce e immersiva per il gaming e lo streaming. Con un numero maggiore di transistor e una maggiore densità del processo a 6nm, l’efficienza generale è migliorata, supportando una vita utile della batteria più lunga.

Il Realme C67 sfrutta la tecnologia DRE (Dynamic RAM Expansion) per espandere la sua RAM da 8GB di altri 8GB, simulando così l’esperienza d’uso di un dispositivo con 16GB di RAM. Questa funzionalità aumenta virtualmente la RAM disponibile, consentendo di aprire le app più velocemente, di mantenere più app attive in background e di migliorare l’esperienza di multitasking. Grazie al supporto della RAM dinamica e al chipset Snapdragon 685, l’esperienza d’uso è resa ancora più fluida e senza interruzioni. Con una memoria interna di 256GB, il realme C67 offre ampio spazio per immagazzinare fino a 57.000 foto (basandosi su una dimensione media della foto di 4Mb) e fino a 900 episodi di serie TV (basandosi su una dimensione media di 250Mb per episodio in qualità 720P). Questa vasta capacità di archiviazione risponde alle esigenze degli utenti che desiderano conservare grandi quantità di contenuti multimediali senza preoccuparsi dello spazio disponibile. Il potente chipset Snapdragon 685, combinato con la flessibilità offerta dalla RAM dinamica e l’ampia capacità di archiviazione, rendono questo dispositivo una delle opzioni più competitive nella sua fascia di prezzo, offrendo un’esperienza utente ottimale per giochi, streaming e uso quotidiano.

Display

Proprio per godere di una ottima qualità visiva, il Realme C67 monta un display da 6.72 pollici FHD+ (1080*2400) molto luminoso con un picco di 950 nit. Questo livello di luminosità non solo migliora la leggibilità in condizioni di luce solare diretta, ma contribuisce anche a colori più vividi e un contrasto migliore rispetto a molti altri dispositivi nella stessa fascia di prezzo. Con un tasso di aggiornamento di 90Hz, il Realme C67 assicura un’esperienza utente fluida e reattiva. Questa caratteristica è particolarmente apprezzabile durante la navigazione nelle applicazioni o quando si scorrono pagine web, dove la fluidità del movimento è sensibilmente migliorata rispetto ai display standard a 60Hz. Il tasso di aggiornamento elevato, inoltre, migliora l’esperienza di gioco su giochi compatibili, rendendo l’azione più fluida e immersiva. In più una novità molto interessante che caratterizza la serie C di Realme è l’introduzione degli altoparlanti stereo doppi, che offrono un’esperienza audio immersiva e di alta qualità, sia che si tratti di ascoltare musica, guardare video o giocare. L’aumento del volume del 100% rispetto ai modelli precedenti eleva significativamente il livello di intrattenimento fornito dal dispositivo.

Software

Il software del Realme C67, basato su realme UI con Android 14, offre un’esperienza utente ricca e personalizzabile. Introduce la funzionalità Mini Capsule 2.0, un’innovazione che permette di visualizzare notifiche in un formato compatto e intuitivo attorno alla fotocamera anteriore, migliorando l’interazione senza intralciare la visualizzazione del contenuto. Questa funzione si arricchisce di nuovi widget per musica, meteo ed eventi, migliorando l’accesso immediato a informazioni cruciali direttamente dalla schermata di blocco o dalla home. Il software supporta inoltre una maggiore personalizzazione attraverso la gestione avanzata delle notifiche e l’integrazione con l’ecosistema di servizi Google, rendendo il Realme C67 uno strumento versatile per l’utente moderno. La Realme UI promette aggiornamenti tempestivi e sicurezza rinforzata, assicurando così un’esperienza d’uso fluida, sicura e sempre aggiornata.

Fotocamera

Il comparto fotografico del dispositivo è equipaggiato con il sensore Samsung S5KHM6, che con la sua dimensione di 1/1.67 pollici rappresenta il sensore più grande nel segmento, offrendo una sensibilità eccezionale alla luce. Supportato dalla tecnologia ISOCELL 2.0 e da pixel da 0.64 µm, questo sensore cattura più luce anche in condizioni di scarsa illuminazione, producendo immagini chiare e con meno rumore. Queste caratteristiche rendono le foto notturne del Realme C67 particolarmente nitide, superando quelle dei concorrenti e permettendo agli utenti di scattare foto notturne chiare anche in condizioni di luce scarsa. Il realme C67 offre opzioni di scatto migliorate con filtri specifici per la fotografia di strada. Sviluppati originariamente per la serie realme 11 Pro, questi filtri includono “Cinematic” per un tocco artistico, “Crisp” per aggiungere profondità e adattarsi perfettamente ai social media, e “Tranquil” per catturare l’essenza di una scena con un effetto film in bianco e nero vintage. Il Realme C67 si distingue per la sua fotocamera principale da 108MP, che offre la più alta risoluzione nella sua categoria di prezzo, abbinata a una tecnologia di zoom in-sensore 3X. Questa innovativa tecnologia di zoom in-sensore permette di catturare immagini dettagliate senza perdere qualità, a differenza dello zoom digitale tradizionale che si basa sul ritaglio dell’immagine, perdendo così dettagli.

Autonomia della batteria

La batteria da 5000mAh del realme C67 promette un’autonomia eccellente, estendendosi effettivamente fino a due giorni con un uso moderato. La ricarica rapida da 33W è una caratteristica importante, divenuta oramai quasi indispensabile che riduce notevolmente i tempi di inattività del dispositivo.

Il Realme C67 porta innovazioni significative in termini di connettività e funzionalità aggiuntive, ponendosi come un dispositivo estremamente versatile e adatto alle esigenze di un’ampia gamma di utenti. Una delle caratteristiche distintive è il supporto NFC a 360°, che amplia notevolmente le possibilità di utilizzo del dispositivo. Questa funzionalità permette pagamenti veloci e sicuri tramite Google Pay, l’integrazione con applicazioni di terze parti, e l’uso di SIM NFC per una connettività ancora più ampia. Inoltre, il realme C67 consente di memorizzare carte di accesso elettroniche, facilitando la gestione degli ingressi senza dover portare con sé carte fisiche. Queste funzionalità aggiuntive, insieme a un software ricco di funzioni e a una solida base hardware, rendono il realme C67 un dispositivo estremamente competitivo nel suo segmento, offrendo agli utenti un’esperienza d’uso completa e soddisfacente.

La versione 8+256GB del Realme C67 viene proposta a un prezzo di listino di 239,99 euro mentre per la versione 6+128GB il prezzo di listino sarà di 219,99 euro. (Adnkronos)