Messina Tourism Bureau, costituita la Rete Metropolitana dei Comuni per il Turismo delle Radici

Quattordici i Comuni attualmente partecipanti alla Rete

Su iniziativa del Messina Tourism Bureau – Centro per lo Sviluppo del Turismo Culturale per la Sicilia, che avrà il ruolo di coordinamento, è stata costituita la Rete Metropolitana dei Comuni per il Turismo delle Radici, finalizzata a cogliere le opportunità e a realizzare una serie di iniziative nel quadro del “2024 – Anno delle radici italiane nel mondo”.

Alla Rete, lanciata già nel 2023 con una serie di incontri, hanno già formalmente aderito i Comuni di Antillo, Basicò, Casalvecchio Siculo, Ficarra, Francavilla di Sicilia, Graniti, Montagnareale, Mistretta, Oliveri, Piraino, Raccuja, Roccafiorita, Sant’Angelo di Brolo, San Marco d’Alunzio mentre altri hanno già manifestato l’interesse ad aggregarsi al gruppo esistente.

L’obiettivo dichiarato è quello di sensibilizzare le comunità locali sul tema dell’emigrazione italiana e di creare sui territori un’offerta turistica mirata e integrata rivolta ai viaggiatori delle radici.

L’iniziativa, curata dal presidente del MTB Gaetano Majolino e dal vice presidente Filippo Grasso, ha già messo in campo attività di supporto a favore di dieci Comuni della Rete per la partecipazione al “bando per la realizzazione di attività culturali in favore degli italo-discendenti nel mondo da attuare in occasione del 2024 – anno delle radici italiane”, indetto dal Ministero degli Affari Esteri.

Le azioni che verranno sviluppate dalla Rete si baseranno principalmente nel supporto alle attività di raccordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e i referenti regionali del progetto e nello sviluppo di un sito internet, all’interno del quale sarà presente una pagina del Comune aderente con contenuti in italiano e nella lingua della principale comunità emigrata.

Inoltre, sarà curata la comunicazione multilingue delle iniziative locali attraverso i principali canali social e, in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, sarà fornito un supporto scientifico per le attività di studio, ricerca e divulgazione e sarà composto un elenco di studiosi qualificati disponibili a svolgere incarichi di ricerca genealogica.

Il Centro per lo Sviluppo del Turismo Culturale per la Sicilia – Messina Tourism Bureau è un Consorzio senza scopo di lucro con attività esterna interamente partecipato dalla Città Metropolitana di Messina e dall’Università degli Studi di Messina.