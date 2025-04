Catania incredula: morto Ubaldo Ferrini

La notizia piove improvvisa sul mondo della cultura musicale catanese e sul mondo delle radio. Ubaldo Ferrini, voce storica delle radio sin dagli anni ottanta si è spento a 57 anni.

Per parecchi anni è stato tutor radiofonico presso Radio Zammù dell’Università di Catania e docente di diversi corsi di formazione sia pubblici che privati. È stato anche autore di un libro di successo, “La radio libera, la radio prigioniera“.

Così il direttore del quotidiano La Notizia, Gaetano Pedullà, con il quale Ubaldo Ferrini collaborava con una sua rubrica culturale sul mondo radiofonico:

Piango con affetto e nostalgia un meraviglioso compagno di scuola, e con rimpianto un brillante collaboratore della Notizia, che fino a poche settimane fa ha arricchito il quotidiano con una bellissima rubrica dedicata alla radio, suo grande amore di sempre. Ricordo così i suoi libri diventati un riferimento per il settore, e gli articoli che amava scrivere per Look e City, i mensili che per la nostra generazione hanno fatto la storia dell’editoria giovanile catanese. Grazie della tua amicizia Ubaldo, dei tuoi consigli, delle risate negli anni più belli.