Assalto fallito alla Lukoil di San Giovanni La Punta

Almeno un furgone e una ruspa sono stati utilizzati da due delinquenti che hanno provato ad assaltare il distributore di carburanti di San Giovanni La Punta. L’assalto è stato sventato dall’intervento dei Carabinieri della locale caserma. La ruspa aveva già, però, devastato le saracinesche e parte della struttura della stazione di servizio. La pattuglia dei Carabinieri durante una normale azione di controllo del territorio hanno sorpreso i due che sarebbero fuggiti a piedi attraverso le campagne vicine riuscendo (per adesso) a far perdere le proprie tracce. La ruspa utilizzata sarebbe proprio quella di un cantiere limitrofo che serviva all’ampliamento della stazione di servizio, nelle vicinanze poi i militari dell’Arma hanno ritrovato un furgone Ducato abbandonato forse utilizzato per raggiungere il luogo dell’assalto.

Sul luogo si sono recati anche carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche alla ricerca di tracce mentre altre informazioni potrebbero arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona e dello stesso distributore.