La conduttrice del TG RAI 2 Adriana Pannitteri ha realizzato il Docufilm “Sulle tracce del Gattopardo” che andrà in onda sabato 20 gennaio su RAI 2 per “TG Dossier” alle ore 23 e in replica il 21 mattina alle ore 8,20 sempre su RAI 2.

Durante il documentario immagini della nostra straordinaria Mostra fotografica dedicata al film “Il Gattopardo” a Ciminna e l’intervista a Giuseppe Cusmano Presidente della sede locale di BCsicilia.