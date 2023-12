Messina,prosegue “La parola nuda”, il progetto dedicato alle performance poetiche

Prosegue il progetto di performance poetiche di Rete Latitudini “La parola nuda”, a cura di Dario Tomasello e Gigi Spedale, con una serie di appuntamenti ospitati nella suggestiva location del Museo Regionale di Messina.

L’iniziativa, realizzata da Rete Latitudini e dal Dipartimento COSPECS – DAMS dell’Università di Messina, in collaborazione con il Museo regionale di Messina; fa parte del più ampio cartellone di EPIC ‘23 Messina- Esperienze Performative di Impegno Civile, grande progetto multidisciplinare di promozione delle Arti performative nelle periferie urbane, realizzato da Mana Chuma Teatro e sostenuto dal Comune di Messina con i fondi del Ministero della Cultura.

Il secondo appuntamento in programma è martedì 12 dicembre alle 20.30 con “Ossa di crita” di e con Massimo Barilla.

Tratto dal libro omonimo di Massimo Barilla (Edizioni Mesogea Culture Mediterranee), con musiche originali dal vivo di Luigi Polimeni (piano, synth, theremin).

Il reading-spettacolo si sviluppa in un’atmosfera che va alle basi della nostra provenienza remota, ne riporta il significato più autentico e ci colloca in quella linea d’orizzonte che è il nostro esistere. Le parole infatti, in dialetto duro e aspro, dolce e amaro, sono inciampo e caduta, risalita e riscoperta di quello che siamo, di quello che eravamo, sostenute e accompagnate dai suoni articolati di strumenti arcaici. Divengono quasi ricordi al presente, passato dell’oggi, attraverso la voce del poeta e le mani del musicista, le parole sono cantate, sofferte, soffiate, estratte, offerte come dono per i nostri sensi.

Un invito alla conversazione, un incontro tra parole e musica. Una mescolanza fra poesie lette e cantate in un dialetto che trova le sue origini a Reggio Calabria ed è radicato in una sorta di migrazione linguistica che passa dalla Sicilia alla Calabria attraversando lo Stretto di Messina.

Questi i successivi appuntamenti:

18 dicembre ore 20:30

LA DELICATEZZA DEL POCO E DEL NIENTE

poesie di Mariangela Gualtieri – regia e interpretazione Roberto Latini – musica e suono Gianluca Misiti. Alcune delle più belle confidenze della meravigliosa poetessa cesenate, in una serata per voce sola. Un concerto poetico di parole lucciole e tenerezze e incanti.

19 dicembre ore 20:30

IL GELO – ORATORIO IN LETTURA – di e con Mimmo Borrelli

La lingua è danza, trance, rito pagano, sudore e colata di lava insieme: uno sguardo sulla desolazione della nostra epoca.

