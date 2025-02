La scomparsa di Santo Castiglione

Condividi questo articolo?

Il commosso ricordo della Ugl di Catania: “Mancherà la sua grande passione per la politica e per la sua Catania, vissute con amore e spirito di servizio”

“Per noi della Ugl di Catania Santo Castiglione non è stato soltanto il politico con cui confrontarsi, l’autorità con la quale dialogare, la parte datoriale con la quale concertare, ma è stato soprattutto un pezzo di storia di costante vicinanza al nostro mondo sindacale e un impareggiabile amico. Piangiamo la sua prematura ed improvvisa scomparsa, ricordando con commozione la grande umanità e l’innata simpatia che lo hanno da sempre caratterizzato, al pari di quella passione per la politica e per la sua Catania che gli saranno sempre riconosciuti. Non c’è stata, infatti, attività che nella sua vita non abbia svolto con amore e spirito di servizio, marcando sempre la sua genuina e sincera catanesità, anche quando è stato chiamato a ricoprire incarichi regionali. Per questo (e non solo) la sua mancanza sarà davvero terribile. Attoniti, ci stringiamo al profondo dolore della moglie Graziella, del figlio Giuseppe e di tutta la sua famiglia, con un sentimento di cordoglio e l’espressione delle più sentite condoglianze.” Lo dice, anche a nome di tutti i segretari di federazione, dei dirigenti, dei rappresentanti sindacali e degli iscritti, il segretario territoriale Giovanni Musumeci.

L’On. Saverino (PD): “Vicini alla famiglia in questo momento di dolore”

La Deputata all’Assemblea Regionale Siciliana del Partito Democratico Ersilia Saverino apprende con sgomento la notizia della scomparsa dell’ex presidente dell’autorità portuale di Catania e presidente dell’Azienda Siciliana trasporti Santo Castiglione. Espressioni di sentito cordoglio sono state espresse dall’Onorevole Saverino Presidente Provinciale del PD Catania che ricorda la tenacia e il valore di un degno avversario politico che fu anche consigliere provinciale e assessore comunale a Catania. “Anche se facevamo parte di schieramenti opposti, e spesso tra loro in aperta contrapposizione, la stima e il rispetto nei sui confronti non sono mai mancati. Santo Castiglione nello svolgimento dei vari incarichi amministrativi si è fatto sempre apprezzare per l’impegno e la competenza professionale. Il mio pensiero in questo momento va al figlio Giuseppe, mio collega prima come consigliere comunale a Palazzo degli Elefanti e