Condividi questo articolo?

Un’importante iniziativa di prevenzione della vista per i ragazzi delle scuole elementari di Mascali, è stata promossa dal Lions Club Kallipolis Etneo, presieduto da Maurizio Cannavò. Un camper attrezzato con funzioni di unità mobile oftalmica è rimasto in sosta davanti alla sede scolastica di piazza Dante.

A bordo del mezzo, un oculista specializzato ha visitato gli studenti, eseguendo visite gratuite per la prevenzione di eventuali problemi di vista. L’iniziativa verrà riproposta anche lunedì 4 dicembre, per consentire a tutti gli studenti di poter usufruire del servizio. Durante l’attivazione della postazione, sono intervenuti l’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Mascali, Veronica Musumeci, la dirigente scolastica Marisa Brancato e la vice presidente del club service Agata Caldarera. L’assessore Musumeci ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza della prevenzione della vista, soprattutto in età infantile, rimarcando che “l’iniziativa è stata organizzata con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza della prevenzione della vista e di offrire loro la possibilità di effettuare visite gratuite con un oculista specializzato.

Pubblicità

La prevenzione è infatti fondamentale per la cura della vista, e la possibilità di effettuare visite gratuite con un oculista specializzato può consentire di individuare eventuali problemi di vista precocemente, quando è ancora possibile intervenire per correggerli”. L’iniziativa è stata apprezzata sia dagli studenti che dai genitori, che hanno favorevolmente accolto l’opportunità di poter sottoporre i propri figli a visite oculistiche gratuite.