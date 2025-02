Il “Meraviglia studio” di Acireale per il Natale apre il “Creative Christmas Shop”

Condividi questo articolo?

Il “Meraviglia studio” di Acireale, sito in piazza Indirizzo, 2, sabato 23 dicembre a partire dalle 18:30, apre le porte ed organizza una serata in collaborazione con il collettivo “Sarbaggio”, un nuovo collettivo artistico con base ad Acireale, che sposa la stessa causa del Meraviglia Studio, ovvero quella di condividere la volontà di promuovere l’arte all’interno di Acireale, cercando di far resuscitare e tenere accesa l’anima artistica ed immortale, perennemente giovane della nostra città.

NATALISSIMO, l’evento che avrà luogo nei locali di Meraviglia Studio, aprirà le porte ad un intero pomeriggio dedicato all’arte e alla musica e sarà anche un’occasione per poter acquistare i vostri regali natalizi last minute, presso il Creative Christmas Shop del Meraviglia Studio.

L’opening natalizio solcato da CANNOLI KING dj set, nuovo progetto musicale dall’attitude Newyorkese, prevede l’esposizione delle opere di quattro artisti nati dall’underground artistico Acese, che hanno impregnato le pelli, le carte e i muri di ogni dove e i cui nomi rimarranno segreti, … finchè non verrete a scoprirli di persona.

Tutte le opere presenti in studio si fonderanno, inoltre, con pezzi di design proposti da GAP studio e con tante altre opere della collezione permanente dello studio.

NATALISSIMO da Meraviglia Studio sarà ad ingresso gratuito, una serata all’insegna dell’arte e della creatività, per immergersi e godere dell’atmosfera natalizia, con una serata dai toni e dalle note underground.

