A Catania “Nel silenzio lungo della notte” di Santo Calì secondo Salvo Nicotra

Condividi questo articolo?

Oggi martedì 12 dicembre 2023, alle ore 21.00, alla Sala Magma di Catania, in via Adua 3, con repliche il 13, 14 e 15 dicembre, il Centro culturale e teatrale Magma, diretto da Salvo Nicotra, proporrà la performance “Nel silenzio lungo della notte” (Santo Calì secondo Salvo Nicotra), una finestra sul mondo poetico di Santo Calì (ottobre 1918 – dicembre 1972), scrittore, poeta, narratore, saggista linguaglossese, espressione più autentica della poetica siciliana ed autore di spiazzante attualità e schiettezza. In scena Antonio Caruso, Donatella Marù, Marilena Spartà e Antonio Starrantino.

Lo spettacolo, in collaborazione con le associazioni “Terre forti” e “Darshan”, con la direzione della performance di Antonio Caruso ed il coordinamento registico di Salvo Nicotra, si avvale delle musiche originali di Francesco Prinzivalli.

Nella foto Salvo Nicotra e Antonio Caruso

Pubblicità