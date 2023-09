Ritrovata l’antica Cuba  di Motta Camastra?

di Gaetano Consalvo

Da tempo è un misterioso rompicapo l’enigmatica esistenza dell’antica Cuba Bizantina di Motta Camastra.

A parlarne sono molte fonti e recentemente pare essersi risvegliato un interesse quasi ossessivo da parte di studiosi, appassionati, storici e semplici curiosi locali tanto da scatenare una vera sfida fra essi, quasi fosse una caccia al tesoro.

Biagio Pace nella sua opera in quattro volumi “Arte e Civiltà della Sicilia Antica – Barbari e Bizantini” del 1949, dà notizia della “Cuba di Motta Camastra” riprendendo un articolo pubblicato nell’Archivio storico per la Sicilia Orientale del 1932 (Volume 28 , Società di storia patria per la Sicilia orientale A. p.326)

Antonino Portaro nel suo volumetto sulla Cuba Bizantina di Malvagna, segnala una Cuba di Motta Camastra ma conclude dicendo che tuttavia non è stata ancora identificata.

Altri negano l’esistenza mentre altri ancora sostengono che sia frutto di confusione con quella di Castiglione o di Malvagna, forse per la vicinanza del territorio.

In questa parte della Sicilia orientale, nel periodo arabo, le comunità bizantine di fede ortodossa, autentiche sacche di resistenza, continuarono a sopravvivere in queste epoche buie per la relativa tolleranza religiosa degli arabi verso una fede monoteista di radice comune, anche se costretti a pagare tasse e tributi che garantirono la loro sopravvivenza fino all’arrivo dei Normanni.

L’Istituto per la Cultura Siciliana con la sua sede locale di Motta Camastra ed il suo gruppo di ricerca è da tempo impegnato nella ricerca storica e nella valorizzazione del territorio.

Recentemente il nostro team si è attivato in tal senso con una serie di indagini in loco, ottenendo risultati veramente clamorosi.

Lavorando presso le biblioteche e gli archivi parrocchiali, sulle tracce di antichi testi, vecchie mappe e pubblicazioni di autori locali di storia patria si è riusciti ad individuare l’esatta ubicazione della Chiesetta-Monastero avviando la prima segnalazione.

La Cuba Bizantina si trova nel territorio di Motta Camastra, lungo un’antica via di comunicazione di notevole importanza (Trazzera Regia, via Francigena, di pellegrinaggio, di transumanza e di commerci), in una posizione strategica e dominante sulla vallata.

In corrispondenza visiva con monasteri, santuari, chiesette e conventi a guardia della Valle e delle vie che l’attraversano.

Questa straordinaria scoperta sarà presto oggetto di studio da parte degli esperti di settore da noi contattati: archeologi, storici e accademici di vari atenei, che effettueranno studi d’indagine e rilevamenti specifici.

Personalmente siamo orgogliosi di aver aperto uno spiraglio, augurandoci che in seguito possa far conoscere e valorizzare i tesori e le meraviglie della Valle Alcantara per dare così il giusto riconoscimento al territorio e la giusta identità alla Sicilia.

