Notti di BCsicilia: visita guidata alle edicole votive di Porticello

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà giovedì 31 agosto 2023 alle ore 21,00 la visita guidata alle edicole votive di Porticello. L’appuntamento è previsto presso il Largo Trizzanò, davanti Museo del mare di Porticello, frazione del Comune di Santa Flavia. Dopo la presentazione dell’arch. Maria Giammarresi, Presidente BCsicilia di Bagheria, e del dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, inizierà la visita che sarà guidata dal dott. Giuseppe Crivello, Esperto del territorio. La manifestazione è promossa dalla Sezione di BCsicilia di Bagheria.

La visita guidata per le strade di Porticello, oltre a fornire l’opportunità di scoprire affascinanti scorci del Borgo marinaro, porterà alla conoscenza delle edicole votive dedicate alla Madonna del Lume, alla Sacra Famiglia e a Sant’Antonio. Queste strutture, che condensano, architettura, scultura, pittura e devozione, sono nate, quasi sempre, come opere dei privati, edificate spesso per adempiere ad un “voto” o a protezione di pericoli del mestiere di pescatori. Una tradizione, quello delle edicole, che si fa risalire ai greci prima e ai romani poi, e si è tenuto in vita per un tempo lunghissimo che arriva fino ai nostri giorni. Nel Museo del mare, luogo da dove inizierà la visita guidata. è invece ospitata una mostra collettiva dal titolo “Devozione e folclore in Sicilia” con opere di Sara Cilea, Giuseppe Crivello, Gandolfo Curcio, Giancarlo Fricano e Gianluca Rizzo che si potrà visitare con ingresso gratuito

In foto edicola votiva di Porticello.

