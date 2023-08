Cucine contemporanee, la musica, ed il vino “Ricci Weekender”

RICCI WEEKENDER 2023, un festival internazionale unico nel suo genere che ha la particolarità di unire le migliori cucine contemporanee, la musica, ed il vino in luoghi meravigliosi della Sicilia Orientale, e che quest’anno firma la sua V edizione con ospiti italiani e internazionali di assoluto richiamo, in programma a Catania dall’1 al 3 settembre, rinnovando la partnership tra il club Mercati Generali, la radio britannica con base a Londra Worldwide FM fondata dal dj e producer Gilles Peterson, ed il cuoco inglese Ed Wilson.

Ricci Weekender, vedrà la partecipazione di grandi nomi, sia per la cucina che per la musica.

Per la cucina troviamo: la stella Michelin Merlin Labron Johnson, che con il suo ristorante Osip ha portato l’alta cucina nel contesto rurale con menù che riflette il ritmo della natura e la stagionalità secondo la metodologia farm-to-fork; Seb Myers del ristorante dall’ispirazione parigina Plaque nell’est London; Ry Jessup di Plimsoll Restaurant e l’italo egiziano; Mitshel Ibrahim del ristorante Ombra di Hackney, per la seconda volta ospite del festival. Accanto alla poderosa “brigata inglese”, due siciliani doc: Bianca Celano chef al Materia – Spazio Cucina (Michelin 2023), il laboratorio gastronomico di Habitat Boutique Hotel di Catania, che coniuga perfettamente le eccellenze del territorio siciliano con sapienti e complesse tecniche; e Piermaria Trischitta giovane chef cresciuto in importanti cucine gourmet in giro per il mondo, e approdato a Røst, il tempio milanese di una cucina circolare e creativa che valorizza materie prime d’eccellenza di piccoli e selezionatissimi produttori.

Mentre per la parte musicale, tra gli ospiti: Rosa Brunello, contrabbassista e compositrice tra le più apprezzate sulla scena; Gianluca Petrella, trombonista tra i più innovativi nel panorama contemporaneo, al festival con la sua formazione più iconica, COSMIC RENAISSANCE, per l’occasione accompagnata dalla voce della cantante italo-nigeriana Anna Bassy, special guest del concerto in programma tra i giardini di Radicepura il “maestro” Nicola Conte, uno dei produttori jazz più eleganti in circolazione, un vero perfezionista del suono che spazia dalla bossa nova alla tradizione jazzistica riproposta nei suoi set in maniera sapiente e sofisticata; e “sua maestà” Gilles Peterson, precursore musicale dal talento rivoluzionario e inarrestabile che nel suo percorso ha attraversato generi stili e nazioni della musica, rilanciando l’elettronica come suono globale, mixando soul, hip hop e jazz ai suoni del mondo.

ED WILSON al mercato del pesce di Catania. FOTO DI LETIZIA CIGLIUTTI

