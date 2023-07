“FestiValle” arriva alla Valle dei Templi con quattro giorni di concerti e spettacoli

Il festival internazionale di musica e arti digitali della Valle dei Templi ritorna con la sua settima edizione e ha già svelato la line up per ballare sotto la luna, all’ombra delle secolari colonne doriche di tufo giallo. Tra i concerti da non perdere: Jeff Mills, Seun Kuti & Egypt 80, Mulatu Astatke, Lady Blackbird, C’mon Tigre, Fred Wesley & the new JB’s, Shai Maestro, TUNNG, Brekky Boy, KAU, Whodamanny e Bruno Belissimo.

Una Sicilia autentica quella che si svela tra le bellezze storiche e paesaggistiche dell’antica città di Agrigento, recentemente eletta Capitale della Cultura Italiana 2025. Un territorio ancora tutto da scoprire che FestiValle vuole celebrare con un boutique festival dove le note della musica jazz incontrano la musica elettronica all’ombra delle colonne doriche della Valle dei Templi.

La settima edizione arriva dal 3 al 6 agosto e promette quattro giorni di concerti e spettacoli da non perdere, immersi nella magia millenaria della Valle dei Templi, il parco archeologico più grande al mondo, inserito nella lista UNESCO dei Patrimoni Culturali dell’Umanità, per vivere la magia delle musica live tra la bellezza ancestrale delle rovine classiche, profumi di macchia mediterranea e tramonti rosso fuoco.

Ogni concerto vive nell’incanto di luoghi senza tempo: i live al tramonto nel rigoglioso Giardino della Kolymbethra con vista sul Tempio dei Dioscuri, la prima serata sul main stage ai piedi del maestoso Tempio di Giunone, per finire il rituale di passaggio dell’alba al Tempio della Concordia, con uno speciale evento teatrale, aspettando il momento in cui i primi raggi di luce scaldano il giallo della pietra arenaria delle colonne doriche.

La line up, ecco tutti gli artisti

Si ballerà per tutta la notte tra sonorità jazz, contaminazioni contemporanee e una selezione di artisti internazionali di grande respiro come: il principe ereditiero indiscusso della tradizione afrobeat Seun Kuti insieme alla band del leggendario padre Fela Kuti Egypt 80, e ancora l’anima antica del nuovo soul jazz Lady Blackbird, ma anche C’mon Tigre la formazione italiana che mescola radici mediterranee e un caleidoscopio di suoni dal mondo. Sarà poi la volta di un’autentica leggenda del jazz come Fred Wesley & the new JB’s, e ancora Shai Maestro, uno dei pianisti più promettenti e di talento della sua generazione, e poi il gruppo musicale inglese famoso per per la sintesi perfetta tra folk ed elettronica i TUNNG. Attesissimo il concerto di Jeff Mills in versione “trio” con i Tomorrow Comes The Harvest, per la prima volta assoluta in Sicilia – e unica data in Italia, ma anche l’esibizione di Mulatu Astatke, un capitolo di storia della musica mondiale, e poi ancora il jazz Made in Sydney dei Brekky Boy, il progetto strumentale belga KAU e i talenti nostrani Whodamanny e Bruno Belissimo.

Vivi la tua Sicilian Experience con Festivalle

FestiValle è l’occasione perfetta per conoscere Agrigento e il suo territorio unico, sospeso tra mare e terra, e scoprire una Sicilia autentica. Il territorio di Agrigento è ricco di luoghi pieni di bellezza, dalle famose spiagge incontaminate di marna bianca, agli ipogei all’interno del Giardino della Kolimbetra della Valle dei Templi, passando per il parco culturale diffuso della Farm di Favara, fino alla street art nel cuore del centro storico.

Ecco alcuni consigli di viaggio, per non perderti il meglio di una vacanza all’ombra dei Templi dorici tra residenze romantiche, spiagge da sogno, esperienze agresti e l’eccellenza dell’enogastronomia agrigentina, aspettando i concerti di Festivalle.

Se visiti Agrigento durante Festivalle non puoi perderti queste esperienze davvero indimenticabili:

Una spettacolare vista sulla Valle dei Templi al Panoramica Dei Templi B&B

In questo grazioso B&B di design puoi godere di una vista molto suggestiva sulla Valle dei Templi, la struttura caratterizzata dall’attenzione ai particolari appena ristrutturata in modo impeccabile è situata in una zona molto comoda per raggiungere la Valle dei Templii. I giovani proprietari sono sempre a disposizione per dare consigli sul territorio, sulle cose più interessanti da fare e vi prepareranno un’ottima colazione siciliana da consumare in camera godendo della vista sui templi dorici o nel confortevole ambiente comune, dove sono presenti diversi tavoli dove si può lavorare o fare nuovi e interessanti incontri con altri viaggiatori.

Un aperitivo a VILLA ATHENA RESORT

A pochi minuti dal centro città è possibile vivere un’esperienza di gusto davvero esclusiva, in un luogo sospeso tra mare e terra godetevi un aperitivo sulla terrazza del Resort Villa Athena al cospetto del tempio della Concordia e coccolati dai servizi di questa splendida struttura 5 stelle luxury. Se preferite invece le cornici più agresti non perdetevi una visita al pistacchieto di Villa Athena Farm, l’unico della Valle dei Templi, qui è possibile prenotare una cena o un aperitivo e gustare i prodotti dell’omonima azienda agricola tra cui verdissimi pistacchi, profumato olio extravergine d’oliva e un delizioso limoncello, circondati dal paesaggio mediterraneo e ammaliati dal suggestivo panorama sui Templi Dorici.

Una cena al Ristorante Re Di Girgenti

Un’esperienza gastronomica unica nel suo genere, segnalata dall’autorevole guida Michelin che lo descrive come “un locale giovane e alla moda che osa giocare con un look molto personale, la carta dei vini travalica i confini regionali per accogliere etichette nazionali ed estere. La magia della vista sui templi ha pochi eguali”. Qui la cucina siciliana incontra il piglio internazionale mixando in modo originale e creativo sapori tradizionali e tecniche contemporanee. Il servizio di sala impeccabile ma informale metterà tutti a proprio agio, l’attenzione per i particolari e la simpatia dei gestori vi farà venire voglia di tornare. Da non perdere: il polpo alla griglia, lo spaghettone con colatura di alici e il tonno al sesamo.

L’emozione di vivere la sicilia agreste con Val di Kam e Essence of Sicily

Un turismo fatto di relazioni e incontri è possibile grazie a Essence of Sicily, tour operator che seleziona solo il meglio delle offerte di turismo esperienziale in Sicilia, tra cui le experience messe a punto da Val di Kam, a Sant’Angelo Muxaro. Questa giovane start up favorisce lo scambio di esperienze tra viaggiatori e abitanti autoctoni. Pierfilippo, ex bancario nella city londinese, decide di tornare nel suo paese natale e inventare il mestiere di “Guida Esperienziale”, “Local insider”, in siciliano: “u canuscituri”. Una persona che ha vissuto e vive un luogo, che, negli anni, ha maturato una conoscenza delle persone e del posto tali da possedere le chiavi necessarie per schiudere le porte dell’ospitalità locale al viaggiatore. Una figura che conduce l’ospite a vivere un’esperienza insieme alla gente del posto. Un designer di incontri; Il tutto provando a rispettare quanto più possibile, la vita, le dinamiche e i ritmi della comunità ospitante. Tra le diverse attività una che consigliamo di non perdere è la possibilità di trascorrere una giornata con Angelo, il giovane pastore dagli occhi blu che ha rinunciato a tutto per portare avanti il mestiere del padre. Angelo accompagna i viaggiatori dal pascolo alla mungitura, fino ad arrivare all’ovile e al caseificio dove è possibile deliziarsi con ricotta e formaggi e altri prodotti eccellenti. Pierfilippo saprà anche mettere insieme esperienze collettive, con pranzi, cene e “schiticchi” a base di prodotti agricoli locali a casa di famiglie del luogo, spesso anziani allietati dalla compagnia di giovani e persone da tutto il mondo con cui fare nuove amicizie.

Evento Speciale all’alba “Al passo coi Templi – Il Risveglio degli Dei”

Ritorna l’appuntamento più atteso dell’estate, amatissimo da turisti e locals: l’opera Teatrale “Al Passo coi Templi”, un evento imperdibile, che si ripete anche quest’anno lungo la Via Sacra della Valle. Un viaggio onirico tra mito, musica e teatro con oltre quaranta performer, ideato e diretto da Marco Savatteri, regista e musicista. Gli Dei del mondo classico greco compaiono come statue bianche tra le colonne dei templi e prendono vita tra danze, canti e scene teatrali. Una sperimentazione e produzione di successo tutta siciliana per raccontare il meraviglioso Sito Unesco della Valle dei Templi. L’appuntamento è domenica 6 agosto alle ore 04:30 • Via Sacra – Tempio della Concordia

Ma Agrigento e la sua costa in estate riservano tuffi da favola e spiagge caraibiche, ecco i migliori spot dove godersi il sole e il mare di uno dei tratti più suggestivi della costa siciliana:

Il sole a CALA MAMBRU’

Sulla spiaggia sabbiosa di Siculiana Marina questo beach club di charme offre benessere e relax, circondati da un mare splendido ottima cucina e cocktail a regola d’arte, sdraiatevi sulle sue comode chaise longue di design o ordinate il vostro drink preferito dal lettino sul bagnasciuga e capirete perchè la Sicilia non ha niente da invidiare alle Hawaii.

Un tuffo a

La scogliera di Punta Bianca è un luogo magico, dove il rumore delle onde incontra le leggende di un’antica casa abbandonata. Un misterioso angolo di Sicilia tutto da esplorare.

Passeggia sulla SCALA DEI TURCHI

È un paradiso naturale plasmato dall’incessante lavoro del mare e del vento, la falesia bianca a strapiombo sul mare sembra scolpita dalla sapiente mano di un artista, un luogo sospesa tra cielo e terra.

La natura incontaminata nella riserva di TORRE SALSA

Sei chilometri di costa su cui si affacciano spiagge intatte e selvagge, tra dune modellate dal vento e falesie a picco sul mare ammantate dalla macchia mediterranea. È la Riserva Naturale Orientata di Torre Salsa, un piccolo paradiso naturalistico dove hanno trovato il loro habitat naturale il ramarro e la testuggine palustre siciliana e diverse specie di uccelli. Sei chilometri di mare spettacolare dai fondali sabbiosi e calcarei che donano al mare il caratteristico colore turchese e smeraldo.

E inoltre tantissime sono le attività culturali da poter fare aspettando i concerti alla Valle dei Templi: merita sicuramente una visita il FARM CULTURAL PARK, a Favara a pochi chilometri da Agrigento dove sette cortili di edifici semi abbandonati sono diventati un dedalo coloratissimo di gallerie, murales, installazioni, atelier, residenze d’artista, teatri e luoghi d’incontro.

