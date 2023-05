Ucciso a colpi di pistola nella notte a San Gregorio, c’è un sospettato

Omicidio nella notte a San Gregorio, alla periferia di Catania. Intorno alle ore 3, un uomo di 44 anni e’ stato ucciso a colpi di pistola all’interno della corte di una abitazione in via Masaccio. Al momento non si conoscono i motivi dell’uccisione. Un uomo sulla cinquantina al momento si trova in caserma dai carabinieri di Gravina che stanno indagando sull’omicidio: l’uomo è sospettato di essere il responsabile del delitto. La sua posizione è al vaglio di investigatori e della Procura distrettuale etnea.

