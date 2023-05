Elezioni amministrative. Agen: “A Catania candidati a sindaco validi sia destra che a sinistra”

Non si sbilancia nel dare una sua opinione il presidente di Confcommercio Catania sulle imminenti elezioni nel capoluogo etneo, afferma che “ci sono candidati a sindaco validi sia a destra, sia sinistra” aggiungendo che “forse è l’inizio di un cambiamento. In realtà allo stato attuale manca un progetto di sviluppo, un progetto che dovrebbe proporre e attuare la nuova amministrazione. I problemi non mancano, dalla questione rifiuti, all’abbandono della zona industriale”.

Catania con tanti problemi come quello che riguarda la gestione dell’aeroporto, con i lunghi tempi della privatizzazione o dei concorsi alla vigilia delle elezioni, o come i mancati assetti della Camera di Commercio…

Catania, una “città violenta” come viene definita da qualche giornale? “Violenta no, ma c’è criminalità diffusa…” afferma Agen.

Questo ed altro nell’incontro di Salvo Barbagallo con Pietro Agen

Riprese audio/video e servizio web di Luigi Asero

Mi piace: Mi piace Caricamento...