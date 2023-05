Al Palazzo Salleo di Sinagra presentato il libro “Deuteronomio” di Martina Naciti

La Pro Loco di Sinagra in collaborazione con l’amministrazione comunale ha voluto inserire nel Maggio dei libri la presentazione del libro di poesie “il Deuteronomio” di Martina Naciti.

Il numeroso pubblico presente ha assistito nell’incantevole salone del Palazzo Salleo ad una meravigliosa performance a cura dell’autrice Martina Naciti e Serena Trusso, che hanno presentato il libro in forma teatrale. Le parole dell’autrice sono state accompagnate da una scena espressiva che faceva immergere i presenti nelle poesie di Martina. I gesti stanno al vertice delle possibilità espressive, permettono di comunicare direttamente i sentimenti presenti nell’anima. La forza del pensiero e delle parole di Martina, colpiscono, ti avvolgono, ti rendono partecipe o ti inorridiscono: certo non ti lasciano indifferente. L’autrice ha raggiunto il suo scopo, quello di esprimersi liberamente e donarsi a chi saprà cogliere la sua passione, i suoi stessi tormenti.

L’opera è una visone introspettiva guidata dalle leggi che stimolano il cuore, che cavalcano i sensi e che lasciano spazio a molteplici interpretazioni. A chiusura della performance l’autrice e Serena hanno ringraziato tutti i presenti, la presidente della Pro Loco e l’amministrazione comunale per aver reso possibile tale evento. In conclusione sono intervenuti il sindaco Antonino Musca e la presidente della Pro Loco Vincenza Mola, i quali hanno lodato Martina e Serena per aver creato un evento unico nel suo genere, e si sono complimentati per l’innovazione e il modo in cui i sentimenti sono arrivati al pubblico presente. L’evento ha riscosso particolare entusiasmo e ha visto la presenza di un numeroso pubblico.

Mi piace: Mi piace Caricamento...