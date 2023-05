Agen: “Per la nuova amministrazione Catania tante opportunità per il cambiamento”

Avrà tante opportunità la nuova amministrazione di Catania che scaturirà dalle imminenti elezioni: questa l’opinione del Presidente di Confcommercio Catania, dottor Pietro Agen.

Ovviamente “è necessario un Piano strategico, a incominciare dal rilancio dell’area industriale di Catania per la quale occorrono interventi radicali. E parlando in termine di green, basti pensare all’energia solare, Pensando ai problemi immediati, come la

questione dei rifiuti, occorre ipotizzare la realizzazione di impianti di smaltimento e di trasformazione che siano in loco per evitare di inviarli al nord. C’è tanto da fare: bisogna ragionare e programmare in chiave ottimistica”.

A seguire l’incontro di Salvo Barbagallo con Pietro Agen

Riprese audio/video e servizio web di Luigi Asero

