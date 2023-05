A Catania “Terre Forti” presenta un recital dedicato a Domenico Tempio

L’associazione Olga Benario, in via Battiato 6, a Catania, ospita domani venerdì 5 maggio 2023, alle ore 20.00, l’associazione culturale “Terre forti”, nata nel 2007 a Librino, fondata e guidata dall’attore, regista e autore catanese Alfio Guzzetta, che proporrà il recital “Lu sceccu e lu viddanu – Le Favole di Micio” di Eleonora Guzzetta, da Domenico Tempio, con Antonietta Attardo, Letizia Tatiana Di Mauro e Alfio Guzzetta.

“La Sicilia e Catania in particolare, – spiega Alfio Guzzetta – deve molto a un poeta che, purtroppo, è stato bistrattato e relegato quasi a personaggio da osteria, parliamo di Domenico Tempio (per i catanesi “Micio”), uno dei più grandi rappresentanti del nostro Settecento. Molti studiosi, oggi, cominciano a rivalutarlo e a dargli quella collocazione che merita nel panorama culturale non solo siciliano. Noi, come Terre Forti, da qualche anno, proviamo a contribuire a questa “riscoperta” suggerendo vari suoi lavori, proponendoli sotto forma di spettacolo/incontro, coinvolgendo il pubblico in modo da rendere più usufruibile quanto proposto. Stavolta ci soffermiamo su “Lu sceccu e lu viddanu” ed altre sue favole, sorprendendoci, non appena liberate dalla polvere che le ha ricoperte per lungo tempo, della loro attualità con tematiche universali e sempre presenti. Queste favole ben compendiano il pensiero e il valore artistico di Tempio e nascono da quel momento storico in cui l’autore è vissuto: l’Illuminismo, la Rivoluzione francese e la Restaurazione e tramite queste ne esprime la giusta ironia e visione critica”.

Il recital verrà riproposto domenica 7 maggio, alle ore 18.00, nella sala del Teatro Ridotto, in via Strano 25, a Catania.

Nella foto, Letizia Tatiana Di Mauro e Alfio Guzzetta

Mi piace: Mi piace Caricamento...