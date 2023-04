Raffadali, weekend Primo Maggio a ritmo di reggae e hip hop con gli Shakalab

Ci saranno anche gli Shakalab, che si esibiranno questa sera 30 aprile a Raffadali in piazza Progresso dalle 22.30. Il collettivo siciliano formato da 4 cantanti, veterani della scena reggae/hip hop dell’isola, in occasione degli eventi organizzati in vista della giornata dei lavoratori.

Nati dalla fusione di progetti solisti e di generi e stili diversi, gli Shakalab dal 2010 hanno unito le forze per creare quello che ad oggi risulta essere uno dei gruppi più influenti dell’intero panorama black italiano.

Jahmento, Lorrè, Br1 e Marcolizzo nella loro esperienza fatta di centinaia di live hanno avuto il piacere di condividere il palco con molti artisti illustri come Shaggy, Bounty Killer, Daniele

Silvestri e Alborosie.

L’evento è organizzato dal Comune e Pro Loco e il cui ingresso sarà completamente gratuito e aperto al pubblico.

