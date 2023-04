Oscar Farinetti e Heinz Beck tra i protagonisti de “Le Contrade dell’Etna 2023”

L’imprenditore internazionale di successo e fondatore di “Eataly” Oscar Farinetti e lo Chef tristellato Heinz Beck (celebre anche per aver coniato una sua filosofia di cucina in tutta Europa) sono tra i protagonisti de “Le Contrade dell’Etna 2023”. Nell’evento tanto atteso per produttori e addetti ai lavori dei vini del Vulcano che si svilupperà tra il prossimo 15 e 17 aprile, al “Picciolo

Castiglione di Sicilia (CT), 7 aprile 2023 – Due Superospiti attualissimi del mondo dell’Imprenditoria e del Marketing illumineranno il palcoscenico de “Le Contrade dell’Etna 2023”: il personaggio internazionale d’affari e di larga fama, comunicatore – scrittore e fondatore di “Eataly” Oscar Farinetti, oltre che di Unieuro e del più recente “Green Pea” – direzionato ai prodotti non food e sostenibili e lo Chef pluristellato e premiato Heinz Beck che ha ridisegnato il “concept” del mangiare bene e salutare in tutta Europa con numerose aperture di Ristoranti Gourmet in vari Paesi del mondo e che dirige il “St. George Restaurant” dell’esclusivo “The Ashbee Hotel” a Taormina. Questi saranno gli eventi di mirabile esclusività all’interno del più attrattivo Evento che registra la 14esima Edizione e che tutti gli esperti e amatori stanno aspettando per confrontarsi e degustare l’incanto dl centosei cantine. Ad accogliere tutta questa sostanziosa matrioska di contenuti sarà il “Picciolo Etna Golf Resort”, da sabato 15 a lunedì 17 aprile, in una delle Contrade del Vulcano, facente parte dei “Borghi più belli d’Italia” – Castiglione di Sicilia. Tra masterclass che approfondiranno e decanteranno i diversi versanti “da’ Muntagna” con un pool di organi stampa internazionale e specialisti di tendenza dell’enogastronomia e del turismo e rappresentanti dell’importazione straniera, di imprese vitivinicole e del canale Horeca, ad impreziosire l’atmosfera e le tematiche saranno i testimonial di un’intera galassia del mercato e delle mode del Food. Il fautore di “Eataly” Oscar Farinetti parteciperà ad una conversazione – lezione sabato 15, alle ore 11, con il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Trocino sul tema “Come celebrare i vini italiani nel mondo” mentre Chef Heinz Beck si interfaccerà domenica 16 aprile in un Talk con il direttore di “Cronache di Gusto” Fabrizio Carrera. Il curatore del “St. George Restaurant”, anche in qualità di Sommelier di massimo livello, avrà il piacere di visitare i banchi d’assaggio dei produttori presenti, dando modo agli stessi di condividere l’esperienza della degustazione con i propri vini e scambiare pareri ed opinioni.

L’aura espressiva di questa kermesse è stata plasmata dal creatore di Contrade Andrea Franchetti e si dipinge a pennello con questa rosa di influenti autorità, ognuna nel proprio raggio d’azione e nella società.

-Da evidenziare che nella data d’inaugurazione del 15 aprile, sempre nelle sale del “Picciolo Etna Golf Resort”, si punta sulle masterclass in CINQUE nuclei, rivolti alla frangia del giornalismo e della critica di settore: il Versante Est spalancherà questo segmento alle ore 12:30, i Versanti Meridionali (Sud Est e Sud Ovest) saranno alle ore 14, frangente particolarissimo alle ore 15:30 con “Orygini, i Vini Etnei affinati in fondo al mare”, alle ore 16:30 i vini del Versante Nord e infine alle ore 18:30 i Vini da Singola Contrada del Versante Nord.

A tenere le fila sarà il giornalista e wine writer di “Cronache di Gusto” Federico Latteri, che ha anche redatto la nuova “Guida ai Vini dell’Etna” 2023, edita da “Cronache di Gusto”. Chi vorrà intervenire alle masterclass per le categorie previste dovrà prenotarsi ed accreditarsi (attraverso gli indirizzi dell’Ufficio Stampa e in funzione dell’esaurimento dei posti assegnati).

-La prima giornata delle tre in programma fornirà il giusto assist a Farinetti: dalle ore 10, il professore Sebastiano Torcivia – accademico di Economia Aziendale esporrà per la prima volta uno studio elaborato dall’Università di Palermo (su richiesta degli organizzatori di Contrade Sergio Cimmino, Massimo Nicotra e Raffaella Schirò) sul valore commerciale dei vini vulcanici.

-Domenica 16 aprile, si potrà assistere ad un primo step riservato ai “Vini En Primeur” che riunirà i professionisti del ramo ed un secondo step che concentrerà i winelovers con l’ingresso agli utenti dalle ore 12 alle ore 19. L’evento, che è molto gettonato anche per l’alto livello riconosciuto delle produzioni enoiche dell’Etna, richiede l’acquisto online dei biglietti sia sul sito www.lecontradedelletna.com sia sulla piattaforma web TicketOne.

Per l’ultimo incontro di lunedì 17 aprile, via libera ai componenti del canale Horeca, sempre tramite prenotazione online, in questo caso all’account accrediti@lecontradedelletna.com.

La Società “Crew” è entusiasta dello straordinario carnet scritto fin qui. “La massiccia partecipazione dei produttori ci riempie di orgoglio – dichiara Raffella Schirò – e rappresenta per noi di Crew uno stimolo eccezionale per incrementare sempre di più i carati di questa manifestazione”. Massimo Nicotra prosegue: “Un ringraziamento di cuore anche a tutte le aziende che ci hanno supportato credendo in noi e nelle potenzialità di questa sbalorditiva kermesse”.

La tre giorni sarà documentata “minuto per minuto” dai canali media che la squadra di Crew ha schierato per l’occasione con i social, il sito ufficiale di Contrade www.lecontradedelletna.com, il canale YouTube e l’efficace partecipazione del team Degustetna.

Vi presentiamo qui di seguito l’elenco delle centosei cantine che contribuiranno a rendere spettacolare questa manifestazione:

Aitala Alberelli di Giodo Alcantara Alessandro Serughetti Alta Mora Cusumano Anima Etnea Antichi Vinai 1877 Azienda Agricola Antonio Di Mauro Azienda Agricola Iuppa Azienda Agricola Raciti Azienda Agricola Sciara Azienda Agricola Siciliano Azienda Agricola Sofia Azienda Agricola Turi Aziende Agricole Vincenzo Trigona Azienda Agricola Vita Nova Azienda Conte Uvaggio Azienda Esperanza Az. Vitivinicola Maria Di Bella Vini Nibali Baglio di Pianetto Benanti Blindspot Vineyard Buscemi Camporè Cantina Terre di Montalto Cantine di Nessuno Cantine Nicosia Cantoneri Cottanera De Bartoli – Etna Destro Donnafugata Duca di Salaparuta Edomè Enrica Camarda Etna Barrus Contino Eudes Famiglia Statella Federico Curtaz Federico Graziani Feudo Cavaliere Feudo Vagliasindi Firriato Francesco Russo Frank Cornelissen Gambino Vini Generazione Alessandro Giovanni Rosso Giovi Girolamo Russo Graci Gulfi I Custodi delle Vigne dell’Etna La Contea La Gelsomina Le Due Tenute Licciardello Massimo Lentsch Maugeri Mecori Monteleone Monterosso Neri Agricola Nicola Gumina Nuzzella Palmento Carranco Palmento Costanzo Passopisciaro Vini Franchetti Pennisi Pietradolce Planeta Produttori Etna Nord Quantico Roberto Abbate Scilio Serafica Terra di Olio e Vino Sive Natura Spuches Src Tasca d’Almerita Tenuta Bastonaca Tenuta Boccarossa Tenuta di Fessina Tenuta Ferrata Tenuta Masseria Setteporte Tenute Bosco Tenute dei Ciclopi Tenute Foti Randazzese Tenute Mannino Tenute Moganazzi Terrafusa Terra Costantino Terrazze dell’Etna Terre Normanne Theresa Eccher Tornatore Torre Mora Travaglianti Verderame Boutique Winery

100)Vini Calcagno

101)Vini Calì

102)Vini di Luca

103)Vini Lizzio

104)Vivera

105)Wiegner

106)Zumbo

