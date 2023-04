Francofonte, gli atleti della “Anthony Pilli Boxing Team” alle finalissime nazionali

Francofonte, gli atleti della “Anthony Pilli Boxing Team”, Giuseppe Cavallo e Gianluca Papavero, hanno trionfato nel corso del torneo di qualificazione per le fasi finali dei campionati assoluti, organizzati dalla Federazione Pugilistica Italiana in collaborazione con la pugilistica rosetana.

Giuseppe Cavallo, campione regionale nella categoria Junior 60 kg, è riuscito a qualificarsi alle finalissime nazionali, battendo, nel match conclusivo, il campione toscano Alessandro Bramerini; Gianluca Papavero ha invece combattuto nella categoria Schoolboys 60 kg, battendo il toscano Matteo Marchis con un netto 5-0.

I due atleti si sono aggiudicati quindi l’accesso alle fasi finali che si terranno a Roseto Degli Abruzzi dal 18 al 22 maggio e che decreteranno il campione nazionale assoluto.

Tanta la soddisfazione del sindaco Lentini e dell’assessore allo sport Gianni Depetro, che si sono voluti congratulare personalmente con i due atleti.

“Giuseppe e Gianluca hanno conseguito dei risultati davvero importanti. Grazie a loro e ai tanti francofontesi che si impegnano con tanta dedizione nelle varie discipline sportive, si racconta la parte viva del nostro paese che ha voglia di costruire positivamente. Come sindaco e come francofontese sono un orgoglio perché esportano la parte positiva fuori dai confini siciliani”, commenta il sindaco Lentini.

“Mi sento orgoglioso per i grandi risultati sportivi che si stanno registrando a Francofonte. Mai come ora lo sport nel nostro paese ha raggiunto questi livelli. Oggi, insieme al sindaco, ci siamo venuti a congratulare con Giuseppe e Gianluca che, sotto l’occhio attento del coach Anthony Pilli, hanno conquistato le finali nazionali. Apprezzo molto il lavoro che Anthony ha fatto con loro modellandoli agonisticamente. Come assessore allo sport sento il dovere di stare accanto a tutti gli sportivi francofontesi e la nostra amministrazione, guidata dal sindaco Lentini, è sempre pronta a dare tutto il proprio sostegno”, afferma invece l’assessore allo sport Gianni Depetro.

