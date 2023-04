A Menfi e Sambuca di Sicilia lo spazio “Versoterra|Earthwards”

Versoterra | Earthwards, progetto di Planeta Cultura per il Territorio in collaborazione con Radiceterna, nasce dalla necessità di stimolare un dibattito sulle urgenti tematiche ambientali per radicarle al territorio e, più specificatamente, al contesto rurale e produttivo Mediterraneo. Questa riflessione non poteva che nascere in Sicilia, isola tra tre continenti e territorio sensibile alla manifestazione dei cambiamenti climatici in atto. Il progetto è inoltre inserito all’interno dell’itinerario Iter Vitis “Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa”, nato con l’obiettivo principale di promuovere, valorizzare il patrimonio europeo e la cultura della vite e del vino, ed è realizzato in occasione del riconoscimento di Menfi Città Italiana del Vino 2023.

Il progetto prevede sia la riconversione di un antico edificio rurale in spazio culturale che la riflessione su tematiche ambientali realizzata attraverso la produzione di progetti di arte contemporanea che dibattiti aperti al pubblico. L’edificio che ospiterà le installazioni artistiche si trova tra i vigneti della tenuta Ulmo, sede storica dell’azienda Planeta, tra il paese di Sambuca di Sicilia e le sponde del lago Arancio, mentre gli incontri di approfondimento, realizzati in collaborazione con la rivista Suq Magazine – Unconventional Sicily, si terranno presso la tenuta Planeta La Dispensa a Menfi, nella biblioteca di famiglia legata all’agricoltura e alla cultura vitivinicola. L’iniziativa continua la partnership con la Fondazione Merz e si inserisce nel programma culturale ZACentrale che la fondazione torinese sta realizzando in Sicilia.

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di costruire una riflessione aperta sugli effetti del cambiamento climatico attraverso il contributo di artisti e studiosi invitati ad uscire dalle gallerie d’arte e dalle accademie per confrontarsi con il territorio produttivo e rurale dove sono visibili le conseguenze dell’emergenza ambientale. Gli artisti sono invitati a realizzare un’installazione site-specific per la Casina dell’Ulmo, come contributo che affronta problematiche globali partendo da specificità locali.

Il problema della desertificazione è il tema della grande installazione Corpo fragile di Ignazio Mortellaro alla Casina dell’Ulmo ed è al centro del primo incontro alla tenuta Dispensa che vede la partecipazione di Giuseppe Barbera, scrittore e professore emerito di Colture Arboree all’Università di Palermo e di Francesco Blancato, coordinatore di Suq Magazine, che parlerà dell’allestimento di grafica editoriale curato da Alessandra Rigano, dal titolo “Il deserto delle sirene”, con testi di Leonardo Caffo e fotografie di Valentino Bellini e Carmelo Stompo.

Programma

Domenica 14 maggio 2023

Ore 9:00

Navetta per trasferimento da Palermo, partenza da piazza Marina

Ore 10:30

Benvenuto con prima colazione, tenuta Planeta – La Dispensa, Menfi

Ore 11.00

Visita alla cantina con un allestimento – grafica editoriale a cura di Suq Magazine

Ore 11:30

Talk dal titolo “Il deserto delle sirene” a cura di Suq Magazine presso la biblioteca de La Dispensa, con la partecipazione di Giuseppe Barbera, scrittore e professore emerito di Colture Arboree all’Università di Palermo, di Francesco Blancato, coordinatore di Suq Magazine. Introduce Valentina Bruschi co-curatrice del progetto Versoterra | Earthwards

Ore 13:00

Trasferimento a Planeta Ulmo e passeggiata alla Casina dell’Ulmo

Ore 13:30

Inaugurazione dello spazio Versoterra | Earthwards con l’installazione site-specific Corpo fragile di Ignazio Mortellaro

Country food & wine a cura di Planeta

Ore 14:30

Dj Set con sonorità mediterranee a cura di Meeraqui

Ore 17:00

Navetta per trasferimento a Palermo, arrivo a piazza Marina

Versoterra | Earthwards fa parte di Planeta Cultura per il Territorio, un ricchissimo palinsesto che spazia dalla musica al teatro, all’arte contemporanea, alla letteratura. Ormai celebre è “Viaggio in Sicilia”, un progetto di residenza nomade d’artista che vede ogni anno impegnati talenti italiani e stranieri in un viaggio nell’isola alla ricerca di luoghi, storie e atmosfere sconosciute al grande pubblico, cui segue una mostra che raccoglie le opere frutto delle suggestioni del viaggio. Planeta offre un corpus coerente di attività culturali e di ospitalità volte a trasmettere, a partire dal vino, i valori positivi che animano l’azienda: etica della produzione e cura maniacale per la qualità; rispetto del paesaggio e della cultura di ogni luogo con cantine e strutture perfettamente integrate nel territorio, amore per la Sicilia e passione secolare per l’agricoltura.

Biografie

Radiceterna, collettivo curatoriale nato nel 2018 con la rigenerazione degli spazi settecenteschi del Calidarium dell’Orto Botanico dell’Università di Palermo per la fondazione di una biblioteca dedicata all’arte e l’ambiente, e la cura di un programma di arte contemporanea e musica sperimentale per la Biennale Manifesta 12.

Fondazione Merz, nata e sviluppatasi in aperto contrasto al concetto di arte come monumento, ossia immagine della memoria, potente ma statica, interpreta oggi il proprio ruolo di centrale energetica dell’arte. Il luogo delle opere, passato da essere “casa dell’artista” a “casa per gli artisti”, ha inevitabilmente maturato il proprio ruolo, nato da un impulso di sopravvivenza, e si è resa attrice consapevole e presente di nuove opportunità.

ZACentrale è un progetto che prende il via negli spazi dello ZAC – Zisa Arti Contemporanee, con il quale la Fondazione Merz, dopo diversi anni di intensa attività sul territorio, inaugura a Palermo un presidio permanente dedicato alle arti del nostro tempo grazie a un accordo triennale con la municipalità.

Valentina Bruschi è storico dell’arte e curatore. Collabora con diverse istituzioni pubbliche e private per la realizzazione di mostre e attualmente è Responsabile Mostre e Ricerca Scientifica al Museo Civico di Castelbuono (Pa) e cura il progetto di arte contemporanea “Viaggio in Sicilia – Planeta Cultura per il Territorio”.

Ignazio Mortellaro è architetto, ingegnere e artista visivo. Nei temi che tratta e nei riferimenti culturali, la sua ricerca artistica prende spunto da un metodo d’indagine di tipo scientifico-filosofico, che procede dall’esperienza verso l’elaborazione di un pensiero sul rapporto tra Uomo e Natura.

Suq Magazine: All’apparenza solo una rivista. In realtà le sue pagine rivelano di più. Suq è infatti una startup nata in Sicilia da un gruppo di creativi e viaggiatori che un giorno ha deciso di iniziare a esplorare il patrimonio non-convenzionale dell’isola.

Iter Vitis è un “Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa” nato con l’obiettivo principale di promuovere, valorizzare e tutelare il patrimonio europeo, materiale e immateriale, della cultura della vite e del vino, sviluppandone la conoscenza e la fruizione dando la possibilità di viaggiare lungo antichi vigneti, splendidi paesaggi, antichi borghi, monumenti e territori del vino.

Menfi Città Italiana del Vino 2023: Menfi è la terza Città Italiana del Vino dall’istituzione di questo appuntamento annuale ideato nel 2020 dall’Associazione Città del Vino con l’obiettivo di realizzare attività che possano negli anni consolidare il posizionamento della città come polo di studio e sperimentazione nel settore delle produzioni del vino.

PLANETA è un’azienda agricola con una storia di diciassette generazioni e tra le più importanti in Sicilia: 371 ettari di vigneto e sette cantine dislocate in cinque territori (Menfi, Sambuca di Sicilia, Vittoria, Noto, Etna e Capo Milazzo); 151 ettari di oliveto con un frantoio posto proprio al centro della proprietà; altre coltivazioni quali mandorlo e grano duro, tutte in regime biologico. Con l’obiettivo di valorizzare singolarmente ogni territorio attraverso un grande lavoro di ricerca, spaziando dall’adattabilità delle varietà internazionali ai vitigni autoctoni fino alle cosiddette “varietà reliquia” – quasi scomparse dal patrimonio ampelografico dell’isola – Planeta è tra le prime realtà in Sicilia e in Italia a essersi dedicata all’enoturismo di eccellenza: visite e degustazioni di vini, insieme a esperienze naturalistiche e culturali ritagliate sul territorio di ciascuna cantina, sono l’espressione della ricchezza culturale e della convivialità che il vino offre. La filosofia di conduzione dell’azienda agricola è orientata alla massima sostenibilità: dalla conversione integrale di tutte le tenute in regime biologico, alla creazione della Fondazione SOSTAIN, promotrice dell’omonimo protocollo di produzione certificato a livello nazionale dal Mipaaf, alle attività raccolte sotto il concept Planeta Terra – insieme di progetti volti alla tutela dell’ambiente e alla promozione di un concetto olistico di agricoltura – per PLANETA l’attività agricola è un veicolo per la tutela ambientale e motore di benessere per l’uomo e per il pianeta. La volontà di valorizzare le eccellenze siciliane ha dato vita al concept Ab Insula: una selezione di progetti dall’identità forte e autenticamente siciliana e dall’eccezionale valore storico-culturale, di cui Planeta si fa promotore: sono nati così Serra Ferdinandea – progetto di vitivinicoltura e agricoltura biodinamica in un luogo mitico dell’isola, e Castello Solicchiata – progetto di acquisizione della storica tenuta dei Feudi Spitaleri, sogno e fulcro della vitivinicoltura etnea. Planeta non è solo vino ma anche olio: l’olio EVO biologico Planeta esprime appieno l’identità dell’Oasi Capparrina, storica proprietà della famiglia Planeta racchiusa tra due fiumi a picco sulle spiagge di Menfi, con 46.000 alberi messi a dimora, 151 ettari di oliveti e 20 ettari di macchia mediterranea.

Oltre alla produzione agricola, PLANETA è attiva nell’ospitalità con una proposta variegata che abbraccia tutte le tenute dell’azienda, tra offerta residenziale e wine tour. La Foresteria di Menfi, con le sue 14 camere circondate da un incantevole giardino mediterraneo, fa parte del circuito “Ecoluxury resort” – che raggruppa lodge, resort e hotel situati in luoghi privilegiati dalla natura, esempi virtuosi di un nuovo modo di concepire l’ospitalità puntando su ecologia e responsabilità sociale, e ha ricevuto nel 2022 l’”Ecoluxury award”. Il Ristorante, insignito del prestigioso riconoscimento dei “tre cappelli” dalla Guida “I ristoranti e i vini d’Italia” de L’’Espresso, propone le antiche ricette della tradizione famigliare rivisitate in chiave contemporanea ed esprime la più genuina essenza e lo stile unico dell’ospitalità PLANETA ESTATE. Palazzo Planeta, nel centro di Palermo, si compone di sette confortevoli appartamenti, interamente ristrutturati e allestiti per ricreare una raffinata atmosfera casalinga che racconta lo spirito del buon vivere siciliano. Completa il quadro una dimora d’artista a Sambuca di Sicilia, “Casa Panitteri”, all’interno dell’omonimo museo archeologico.

Nella foto il Lago Arancio e il fortino di Mazzallakkar

