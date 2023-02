Sedicenne carbonizzato in provincia di Messina

Ai Campionati del Mediterraneo di scherma miete successi la spedizione in azzurro

Mazzone: «Al di là del risultato, auspico che questa convocazione sia il preludio ad altre “chiamate” in azzurro» Miete successi la spedizione in azzurro che rientra da Zagabria con tre medaglie all’attivo. Le due di bronzo conquistate da Giovanni Sinatra nella gara individuale Under 17 e in quella...