Scherma, Cus Catania vicecampione d’Italia a Squadre Under 14

Continua a essere foriero di grandi risultati il movimento giovanile della scherma cusina. A Bolzano, in occasione del campionato nazionale a squadre under 14, Lorenzo Alberghina, Gabriele Giovita, Matteo Santangelo e Simone Zappalà portano a casa la medaglia d’argento arrendendosi solo in finale al Circolo della scherma Anzio e non riuscendo, solo per poco, a bissare il successo che il Cus aveva ottenuto l’anno scorso con la squadra formata da Castro, Di Stefano, Marinetti e Sinatra. Resta però la grande prestazione e la convinzione che al Cus si stia formando una vera fucina di giovani talenti della scherma.

La gara è stata palpitante in tutte le fasi e uno dei momenti decisivi è arrivato nel tabellone dei 16 quando i cusini hanno affrontato la scherma Piccolo Teatro Milano avendo la meglio 45-43 dopo una sfida tiratissima.

Questi gli altri risultati: i vicecampioni hanno superato agevolmente la fase a gironi sconfiggendo Cus Piemonte Orientale, Padova Scherma 2 e Bernardi Ferrara. Nella fase a eliminazione diretta hanno eliminato in successione Udinese Scherma (45-14), CS Delfino Ivrea (45-22), Piccolo Teatro Milano (45-43) e Club Scherma Roma (45-34), Methodos Sant’Agata Li Battiati (42-36).

In finale, i cusini si sono arresi di fronte ai ragazzi di Anzio con il punteggio di 41-45.

«Complimenti a tutta la sezione scherma – dice il presidente del CUS Catania Luigi Mazzone – ai maestri e al responsabile Davide Schaier. Da qualche anno a questa parte il grande lavoro fatto sta dando ottimi frutti. I successi e i piazzamenti a livello nazionale, sia di squadra che individuali, testimoniano una crescita costante, e le recenti convocazioni fra i giovani azzurri di Maria Roberta Casale e Giovanni Sinatra ne sono un’ulteriore dimostrazione. Complimenti di cuore ai ragazzi che hanno dato tutto onorando il simbolo del CUS che portano sulla divisa».

Nella foto, la squadra premiata (Lorenzo Alberghina, Gabriele Giovita, Matteo Santangelo e Simone Zappalà)

