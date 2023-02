Catania, dopo il ciclone: buche in strada e disagi per i portalettere di Poste Italiane

La denuncia della Ugl Comunicazioni. “Incidenti con feriti e forature, sembra un bollettino di guerra! L’azienda faccia qualcosa a tutela dei dipendenti”

Il ciclone che si è abbattuto la scorsa settimana anche sulla città di Catania, ha lasciato non pochi problemi a causa dei danni che si sono registrati nella viabilità con la presenza, tra le altre cose, di numerose buche. Situazione che è stata, purtroppo, motivo di incidenti alcuni dei quali hanno visto come protagonisti (loro malgrado) alcuni portalettere e dipendenti di Poste Italiane, come racconta il segretario provinciale Simone Summa della federazione Ugl Comunicazioni.

“Questi giorni post maltempo sono stati davvero drammatici per qualche collega che ha subito un infortunio oppure che ha danneggiato il mezzo aziendale o personale, dopo aver centrato con il mezzo stesso una delle tante buche che sono disseminate nelle strade di Catania. C’è chi, tra i portalettere, è stato trasportato persino al pronto soccorso, dove ha ottenuto una prognosi di diversi giorni, come ad esempio un collega che con il triciclo moover ha preso in pieno una grossa buca in via Vecchia Ognina ed è stato sbalzato via dalla sella rovinando per terra – aggiunge Summa. Non si contano neanche le decine di forature subite dai mezzi, praticamente un bollettino di guerra! Vogliamo esprimere a questi lavoratori la nostra massima solidarietà e, nel contempo, chiediamo all’azienda di volersi attivare per tutelare i propri dipendenti che operano su strada, reclamando agli enti competenti le necessarie ed urgenti manutenzioni per evitare altre problematiche. Non bisogna dimenticare che quello della consegna della posta, porta a porta, è un lavoro sicuramente poco agevole e complicato dalle tante incombenze e dai carichi che provocano stress – evidenzia il segretario. In più, a questo, si aggiungono i numerosi rischi che, quotidianamente, i portalettere di Poste Italiane corrono a cominciare da quelli connessi proprio alla viabilità ed alla non idonea condizione delle strade che devono percorrere. Sulla questa questione noi come Ugl Comunicazioni saremo vigili e non faremo sconti a nessuno rispetto a quelle che sono le responsabilità in fatto di sicurezza anche del personale che svolge attività esterna. Ci aspettiamo quindi – conclude Summa – una pronta risposta da parte dell’azienda a salvaguardia dell’incolumità dei suoi dipendenti.”

