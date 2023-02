Catania, corso di recitazione “Le forme dell’acqua”

Venerdì 10 febbraio 2023, dalle ore 17.30 alle ore 21.00, alla Sala Magma di Catania, in via Adua 3, verrà presentato il corso di recitazione “Le forme dell’acqua” ideato e diretto da Antonio Caruso (attore, autore, regista e insegnante di recitazione) e Donatella Marù (attrice e insegnante di dizione e fonetica). Il corso è indirizzato a tutti, attori e attrici in cerca di perfezionamento e persone curiose con la voglia di saperne di più.

“Per noi la recitazione – spiegano Antonio Caruso e Donatella Marù, sodalizio artistico e nella vita – comporta il trasformarsi metaforicamente in acqua, e rivestire completamente l’abito assegnato secondo le circostanze (gli spazi da riempire). L’attore-acqua assume tutte le forme possibili anche con consistenze differenti. Questo è possibile perché l’attore contiene svariate sfaccettature della nostra anima, alle quali attingere secondo il personaggio richiesto. L’attore non finge, non recita, non interpreta. Vive realmente tutto, tira fuori milioni di personaggi che già contiene. Il lavoro dell’attore è una parte di tecnica e una parte di conoscenza o riconoscenza. Deve riconoscere tutti i personaggi e le personalità che porta con sé, deve ammettere a se stesso, la propria molteplicità. È un duro lavoro di accettazione, di ammissione, è un lungo viaggio, con l’obiettivo di conoscere se stessi e comprendere gli altri. Ed è soprattutto un atto d’amore: il dono completo di se stessi al pubblico”. “In trentacinque anni di attività didattica – aggiungono Caruso e Marù – si è plasmata l’idea e la necessità del teatro. Educare, informare e formare sull’arte in palcoscenico, perché consideriamo il lavoro dell’attore un prezioso strumento di evoluzione dell’uomo. L’esperienza accumulata negli anni ha aperto le porte ad una metodologia ben precisa che è la somma dei metodi della recitazione del Novecento unita alla personale idea di teatro. Questa sintesi di pensiero si tradurrà negli incontri del nuovo corso alla Sala Magma di Catania”.

