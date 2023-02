Aperto a tutti il primo MOOC dell’alleanza universitaria europea EUNICE

Coprogettato da sette università, la docente Daniela Irrera a rappresentare l’Università di Catania.

L’alleanza universitaria europea EUNICE, di cui il nostro ateneo è uno dei sette partner, offre il primo Massive Open Online Course (MOOC), intitolato Introduction to Global Studies, che affronta la globalizzazione dal punto di vista dell’economia, la società, la cultura, la salute, la sostenibilità, con l’obiettivo finale di fornire un quadro esaustivo delle interrelazioni tra eventi e attori a livello locale, nazionale e globale.

Il corso è aperto a tutti, non solo agli studenti e alla comunità accademica EUNICE, e sarà possibile iscriversi fino al 31 maggiomediante l’apposito form online (https://eunice-university.eu/course/mooc-introduction-to-global-studies). Con un formato semplice e immediato, i partecipanti avranno accesso a un’ampia gamma di contenuti mediali, quali video-lezioni, dispense, ecc., e potranno dedicarsi allo studio nei tempi a loro più congeniali grazie alla piattaforma virtuale Moodle.

Coloro che concluderanno con successo le attività didattiche previste riceveranno un certificato rilasciato da EUNICE a nome delle sette università partner e potranno, altresì, richiedere il riconoscimento di crediti formativi presso la propria università di appartenenza.

“I MOOC offriranno ai partecipanti un insieme di competenze e abilità che li renderanno più competitivi a livello globale”, queste sono le parole della professoressa Daniela Irrera del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania, che ha curato una parte dei contenuti offerti.

Informazioni su EUNICE (https://eunice-university.eu)

EUNICE, European University for Customised Education, è costituita da sette università partner: Poznan University of Technology (Polonia, coordinatore), Brandenburg University of Technology (Germania), Universidad de Cantabria (Spagna), Université de Mons (Belgio), Università di Catania (Italia), Polytechnic University of Hauts-de-France (Francia) e University of Vaasa (Finlandia). A settembre 2022 è stato firmato un accordo di espansione a tre nuovi partner: Polytechnic Institute of Viseu (Portogallo), University of Peloponnese (Grecia) e University of Karlastad (Svezia).

L’Alleanza universitaria, finanziata dalla Commissione Europea nell’ambito delle European Universities Initiative, si basa su una solida rete di interazioni tra istituzioni educative, culturali, sociali ed economiche al fine di affrontare le nuove sfide sociali ed economiche. Tra le azioni di EUNICE, l’offerta didattica di corsi di formazione, lauree congiunte, programmi di eccellenza, corsi per lo sviluppo di competenze, possibilità di tirocini internazionali offerti da una rete di oltre 200 aziende partner.

Mi piace: Mi piace Caricamento...