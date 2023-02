A Messina momenti storico-culturali per il 162° anniversario dell’Unità d’Italia

Organizzati di concerto fra la Biblioteca Regionale Universitaria “Giacomo Longo”, il Comune di Messina, il Comando Brigata “Aosta”, con il supporto degli Alpini di Messina e altre Associazioni d’Arma

A Messina si svolgeranno nell’ambito del 162° anniversario dell’Unità d’Italia, le iniziative appresso elencate d’intesa tra la Biblioteca Regionale Universitaria “G. Longo”, il Comune di Messina, il Comando Brigata “Aosta” e con il supporto del Gruppo Alpini di Messina e altre Associazioni d’Arma. Martedì 28 febbraio alle ore 18.00 presso il Salone delle Bandiere del Comune di Messina, la cerimonia dedicata all’accoglienza del Sindaco di Noventa Vicentina, dott. Mattia Veronese.

Presente anche la delegazione dell’IIS “Umberto Masotto” composta dalle prof.sse Donatella Sinigaglia e Paola Rizzo e quella degli Alpini, con il capogruppo di Noventa Vicentina Giuseppe Pulvini. Il 1° marzo alle ore 10.30 alla passeggiata a mare, commemorazione in onore dei caduti della Batteria Masotto, a cura del 24° Reggimento Artiglieria “Peloritani”, con una Batteria di formazione e la Banda Musicale dell’Aosta.

Il 1° marzo alle ore 12.00 presso il Salone Eventi, inaugurazione della Mostra bibliografica “La presenza Militare a Messina dall’Unità d’Italia…ad oggi”, realizzata dalla Biblioteca Regionale Universitaria “G. Longo” via I Settembre, 117 Messina. Il 16 marzo alle ore 10.30 lectio magistralis per il 162° anniversario dell’Unità d’Italia “Il Valore del Ricordo Capitano Umberto Masotto”, Palazzo Sant’Elia Salone “Raciti” di via del Vespro, isol. 285 (ingresso ad inviti). Il 23 marzo alle ore 17.30 presentazione testo “Il Valore del Ricordo Capitano Umberto Masotto” alla Biblioteca Regionale Universitaria “G. Longo”. Infine, il 24 marzo ore 11.30 chiusura, con interventi istituzionali programmati, della mostra bibliografica su citata allestita presso il Salone Eventi della Biblioteca Regionale messinese.

