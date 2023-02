A Catania torna Bar_To_Be-Mediterranean Bar & Beverage Trade Experience

Dal 24 al 26 settembre il capoluogo etneo sarà capitale mediterranea della Bar Industry. Si comincia a febbraio con il B_Side tour al sud Italia

Dopo una prima edizione col botto, Bar_To_Be – Mediterranean Bar & Beverage Trade Show, torna ad accendere i riflettori sul mondo della mixology e della musica. Il secondo appuntamento si terrà il 24, il 25 e il 26 settembre 2023 in una nuova location nel cuore pulsante della movida di Catania, che per tre giorni si trasformerà nella capitale mediterranea della Bar Industry e dell’ospitalità.

Il primo Bar Show del Sud Italia si è presentato alla città e al mondo come un mix di contenuti e strumenti che ruotano intorno a quattro pilastri: business, experience, learning e community. E per la seconda edizione la produzione ha deciso di alzare l’asticella, aggiungendo una giornata dedicata agli appassionati e ai consumer – domenica 24 settembre – per portare il “verbo” della Bar Industry un passo più in là e creare sempre un maggiore interesse per tutti gli attori di questo importantissimo mercato. Ma non solo.

Grazie alla presenza di opinion leader nazionali e internazionali che all’evento fieristico intratterranno i visitatori con masterclass e workshop e che saranno ospitati nei migliori cocktail bar della città e a musicisti e producer provenienti da tutto il mondo, l’evento si pone come obiettivo quello di essere una vetrina per Catania, con risvolti positivi anche sul settore turistico.

Tanti i big della Bar Industry che l’anno scorso si sono alternati sul palco e nei migliori locali partner di Bar_To_Be come Giacomo Giannotti (n1 best 50 Bars con il suo Paradiso Barcellona), Patrick Pistolesi (“The King of Rome”), Paolo Sanna, organizzatore della “Head to Head bartender competition”, Andrew Yap da Singapore, Dario Tortorella dell’Antiquario, Filippo Sisti, Francesco Pirineo, Daniele Gentili, Simone Bodini, Drink Factory.

Ma Bar_To_Be è anche B_Side: il format del programma serale di Bar_To_Be che rappresenta un’experience unica, capace di proporre contenuti e tendenze unendo l’alta qualità delle Guest Bartending e della loro ricerca con l’essenza dell’experience della nightlife. Uno spettacolo dove la mixology diventa suono e dove bartender, produttori musicali e musicisti di respiro nazionale e internazionale si esibiranno miscelando cocktail e suoni partendo da drink list dedicate e ideate per l’occasione. Tra gli ospiti musicali della prima edizione, scelti da John Lui, direttore artistico dei b_Side, Mylious Johnson, Victor Kwality, Siccarone, White Trash DMitrenko. BTB è dunque il luogo in cui domanda e offerta si incontrano e dialogano, dove tutti i segmenti produttivi della bar industry sono attori principali: produttori, aziende e distributori, GDO, bar manager e imprenditori. Ma anche i consumer, veri interlocutori finali del più ampio mondo dell’hospitality.

Per scaldare i motori l’avventura comincia da subito, con il tour di avvicinamento all’evento: sette eventi B_Side che da fine febbraio a fine agosto porteranno nei migliori locali del sud Italia l’atmosfera di BTB: si parte da oggi 28 febbraio alla Santeria di Catania; marzo alla Sartoria di Palermo; aprile al Boats di Siracusa; maggio al Boeheme di Catania; giugno ai Monaci delle Terre Nere di Zafferana Etnea e luglio all’Una Hotel di Catania. Saranno tantissime le novità di questa seconda edizione di Bar_To_Be, pronto ancora a stupire i suoi visitatori alla scoperta di un mondo che ha moltissimo da dire.

