Centro Magma Catania, serata dedicata al poeta Orazio Indelicato

Il Centro culturale teatrale Magma, diretto da Salvo Nicotra, in collaborazione con “La Bottega della poesia”, domani sabato 21 gennaio, alle ore 18,00, nella storica Sala Magma di Via Adua 3, a Catania, propone una serata dedicata al poeta e paroliere catanese Orazio Indelicato, in occasione del suo ottantesimo compleanno e che per l’occasione si racconterà con in suoi versi, i suoi viaggi, le sue idee di libertà e pace. Seguirà poi un dibattito.

Indelicato, uomo schivo e generoso, nato a Catania durante i bombardamenti alleati, si è sempre impegnato per la diffusione della poesia e, come poeta e paroliere a Milano, a fianco di Herbert Pagani, è stato tra i protagonisti della canzone d’autore italiana. Nel 1967 ha vinto la “Festa degli sconosciuti” di Teddy Reno come paroliere ad Ariccia e nel 1981 e 1982 ha organizzato al “Piscator” di Catania il primo e secondo Festival dei poeti. Ha sempre mantenuto un rapporto passionale con la sua città, è iscritto alla SIAE – sezione musica- dal 1967 come autore ed è uno dei più attivi collaboratori dell’attività teatrale del Centro Magma, organizzando poi da anni proprio alla Sala Magma serate di incontri con poeti e poetesse e curando annualmente la Giornata mondiale della poesia con l’autorizzazione dell’Unesco.

“Come poeta – confessa Orazio Indelicato – dopo un periodo di poesia civile, adesso mi dedico alle poesie d’amore, con parole di tutti i giorni, proprio come l’amore si vive o si fa”. Indelicato, che ama definirsi “poeta tra virgolette”, ha sempre manifestato il proprio dissenso sostenendo gli ideali per un mondo libero da soprusi e una società scevra da ingiustizie.

L’iniziativa del Centro Magma vede anche la collaborazione delle associazioni “Terre forti” e “Darshan”, l’’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni: 095 444312 – 3280466149 -3333337848 – mail@centromagma.it – Facebook (Sala Magma).

Mi piace: Mi piace Caricamento...