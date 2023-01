Cattedrale Catania, Messa di ringraziamento per la Giornata della Colletta Alimentare

Domani mercoledì 1 Febbraio alle ore 18 nella Cattedrale di Catania verrà celebrata la S. Messa di ringraziamento per la XVI Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. La celebrazione, che rientra tra le Festività Agatine, sarà presieduta da S.E. Mons. Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale e presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, con la presenza di S.E. Mons. Luigi Renna, Arcivescovo di Catania.

“È un momento in cui ringraziamo il buon Dio per i doni ricevuti e per l’opera svolta in cui ciascuno di noi è protagonista – spiega Pietro Maugeri, presidente del Banco Alimentare della Sicilia ODV – e la Colletta Alimentare è uno dei gesti di solidarietà tra i più partecipati in Italia. Cogliamo dunque questa opportunità come possibilità di bellezza prima di tutto per noi stessi e come occasione di invito a chi ci è più prossimo”.

