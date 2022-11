Messina, potatura alberi al liceo Archimede, chiusura svincolo Boccetta

Domenica prossima chiusura temporanea della rampa in ingresso dello svincolo di Boccetta

Domenica 13 novembre 2022, dalle ore 6.00 alle ore 12.00, la rampa d’ingresso dello svincolo di Boccetta resterà chiusa per consentire l’esecuzione di interventi di potatura degli alberi interni al Liceo Archimede, ubicati in adiacenza della rampa, da parte del personale tecnico della Città Metropolitana di Messina. L’ordinanza è stata emessa dall’Area Tecnica e di Esercizio di Autostrade Siciliane, su richiesta di Palazzo dei Leoni.

Durante la chiusura della rampa, per chi sbarca a Messina, si consiglia l’accesso allo svincolo di Giostra mentre per tutti gli altri utenti sarà fruibile anche lo svincolo di Messina Centro. Le squadre di sorveglianza al traffico di Autostrade Siciliane e la Polizia Metropolitana saranno presenti per garantire la sicurezza e l’applicazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza.

