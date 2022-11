Concerto del giovanissimo pianista Antonio Alessandri a Trapani

Vincitore dell’ultima edizione del prestigioso concorso “Livorno Piano Competition”, per gli Amici della Musica di Trapani

Questa sera, domenica, 6 novembre, alle 18.30 per il ciclo di appuntamenti degli Amici della Musica di Trapani, si esibirà un pianista di soli 16 anni, Antonio Alessandri, autentico prodigio: ”, ammesso a 7 anni al Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, ha esordito con orchestra a soli 12 anni. Vincitore dell’ultima edizione del prestigioso concorso “Livorno Piano Competition”, nel 2018, con voto unanime della giuria, si è aggiudicato la finale italiana del Concorso “Steinway” per Giovani Talenti e ha rappresentato l’Italia al Festival Steinway di Amburgo, debuttando nella prestigiosa Laeiszhalle. Nel 2020 è tra i tre finalisti under 15 per la borsa di studio di Yamaha (cancellata, poi, per pandemia); vince il Premio Alberghini e il Primo premio al Neapolitan Masters Competition; nel 2021 è primo premio assoluto e Premio “Bettinelli” al Concorso “Bettinelli” di Treviglio.

Il prossimo appuntamento con gli Amici della Musica di Trapani è fissato con la giovane e talentuosa Maria Andreeva, che si esibirà nella triplice veste di pianista, di violinista e di soprano lirico accompagnata al pianoforte da Andrea Bambace.

Gli Amici della Musica di Trapani, associazione presieduta da Alessandro De Santis con la direzione artistica di Giovanni De Santis, opera da 70 anni sul territorio trapanese.

La stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e con la collaborazione del Museo di Arte Contemporanea – Centro Culturale Oratorio San Rocco, il Goethe Institut, l’Istituto di Cultura Italo Tedesco – sezione di Trapani, il Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Mi piace: Mi piace Caricamento...