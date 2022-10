Umberto Porcaro pubblica “Take Me Home”

Umberto Porcaro, chitarrista e cantante siciliano, a distanza di dieci anni dal precedente episodio discografico pubblica ‘Take Me Home’, disponibile su tutte le piattaforme digitali (clicca qui), in formato CD e vinile. Nell’album sono ospiti due vere leggende del blues contemporaneo, interpreti degli stili più rappresentativi e iconici di questa musica: Lurrie Bell di Chicago e il texano Anson Funderburgh.

La colonna sonora del teaser che ha anticipato l’uscita dell’album è ‘You Was’, brano dedicato al padre, scomparso improvvisamente tre anni fa. Un padre sempre presente nella vita e nella carriera musicale di Umberto, dall’essere primo sostenitore fino a diventare tour manager della band.

Umberto Porcaro dichiara: «Ho deciso di titolare l’album Take Me Home poiché per me significa davvero un ritorno a casa, il blues per me è e sarà sempre casa. Dentro questo album ho voluto fotografare le mie gioie, i miei dolori, le mie ferite. Chi sono oggi è merito di tutte le esperienze fatte e delle cicatrici che porto. Per questa esperienza, oltre alla mia band (Federico Patarnello alla batteria e Giulio Campagnolo al basso), ho voluto al mio fianco il bassista Stanley Sargeant, l’armonicista Marco Pandolfi e sono onorato di avere ospiti due musicisti che amo immensamente: Lurrie Bell e Anson Funderburgh.».

CHI È UMBERTO PORCARO

Umberto Porcaro, classe 1979, appassionato di blues fin da giovanissimo, è riuscito a realizzare il suo sogno di suonare con i più grandi artisti blues internazionali, raccogliendo all’unanimità consensi e attestati di stima. Negli anni ha suonato nei migliori contesti di club e festival in Italia ed estero, collaborando con artisti quali Jerry Portnoy, Sonny Rhodes, Tony T.C. Coleman, RJ.Mischo, Andy Just, Pat Wilder, Texas Slim, Vivian Vance Kelly, Brian Templeton, Dave Ryley e molti altri.

La sua discografia comprende: You Belong To Me (2002), Burn The Day Away (2005), Pleasure is My Business (2013) e Take Me home (2022).

Ha suscitato notevole interesse da parte della nota azienda Eko Music Group che lo ha scelto come endorser. Vincitore del premio Blues Music Award 2019 come ambasciatore del blues made in Italy è ora pronto a presentare ‘Take me Home’ per il quale ha desiderato mettere a frutto la grande esperienza accumulata negli anni e dare spazio a un suo suono diventato ora maturo e personale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...