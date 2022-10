Seconda settimana di programmazione “Catania Off Fringe Festival”

Seconda settimana di programmazione degli spettacoli e degli eventi collaterali al Village del Catania Off Fringe Festival. Questa settimana 27 gli spettacoli in scena in 9 spazi performativi catanesi: CUT – Centro Universitario Teatrale, Sala Futura, Piccolo Teatro della Città, Teatro del Canovaccio, Zō Centro Culture Contemporanee (Sala Grigia e Sala Verde), OPEN – Creative Work Space, Sala De Curtis, Palazzo della Cultura (Sala TSC e Sala Auditorium). Ogni sala avrà in programma dai 2 ai 3 lavori che andranno in scena alternandosi come orario: pomeridiano, preserale e serale. Tutte compagnie aderenti al bando di partecipazione e scelte dalle strutture catanesi.

I generi sono davvero così vari da essere adatti al gusto di tutti e per ogni età.

Difficile citarne alcuni e non altri; si passa dalla comicità intelligente, che sì fa ridere ma anche riflettere, al testo impegnato, al musicale e al clownesco. Storie vere, per mantenere vigile la memoria collettiva su fatti storici e storie contemporanee, testi autobiografici o immaginari.

La città risponde, la curiosità per questo Fringe Festival cresce.

I prezzi per accedere agli spettacoli sono davvero appetibili: vanno dai 10 € del biglietto intero, al ridotto 8€ (over 65) ma con l’acquisto della FIL Card a soli 10 € si accede a tutte le sale teatrali con soli 6 € a spettacolo.

Per gli studenti delle scuole medie, liceo e universitari, personale e professori, l’accesso è a 5 €, inoltre con L’UNICT c’è un accordo, per gli studenti che pensano di vedere 6 lavori teatrali, per un abbonamento a soli 18 €, quindi 3 € a spettacolo.

I 26 corti teatrali sono andati tutti in scena e adesso si attende il verdetto finale, dall’incrocio dei voti delle giurie di esperti e di pubblico in sala e online, che darà i nomi delle compagnie che si saranno aggiudicate il premio di produzione del loro spettacolo per intero e che verrà inserito nel prossimo cartellone del Teatro Stabile di Catania.

Al Village Off (al Mono in Via Gornalunga), luogo d’incontro e punto di riferimento per i protagonisti del Catania Off Fringe Festival continuano gli appuntamenti con gli eventi collaterali: Off Libris, chiacchierate letterarie con gli autori e i Focus tematici: incontri approfonditi su temi di stringente attualità di tipo culturale e sociale ed economico-ambientale.

