Al via la seconda edizione del “ The Sicily International Choir Festival”, organizzato da EuroArt production s.r.l Italia e Leon Promotion Malta, che da oggi 28 ottobre alzerà il sipario, per chiudersi domenica 30. Un weekend all’insegna della musica corale dal ricco repertorio, toccando anche il genere gospel, che sarà eseguita dalle corali provenienti varie parti d’Italia e dall’Europa.

A far da sfondo alle esibizioni corali nelle tre serate, saranno le magnificenze artistiche e architettoniche di tre importanti Chiese tra Catania, Taormina e Acireale.

Ad aprire la serata d’inaugurazione saranno nove corali che contemporaneamente si esibiranno a Catania e Taormina. Lo stile tardo barocco della Chiesa di San Francesco d’Assisi all’Immacolata a Catania, ricostruita dopo il terremoto del 1693, accoglierà cinque corali polifoniche, presentate da Noel D’Amato: Corale Mater Divinae Gratiae ( Nicolosi), Coro El Duende ( Spagna), Coro LKC Gaustas ( Lituania), Corale San Domenico Savio ( Scordia), The Joy Gospel Singers ( Malta). L’imponente Basilica Cattedrale di San Nicolò di Bari, conosciuta anche come Duomo di Taormina del XIII secolo, con richiamo dunque all’architettura medievale ospiterà invece quattro cori polifonici, presentati da Giulio Vasta: Coro da camera in Spiritu ( Regno Unito), Coro Polifonico Silanus ( Sardegna), Ladies choir Aida ( Lituania), St. Julian’s Choral Group ( Malta)-

Si replica nella serata di sabato con l’esibizione di altri nove cori polifonici sia a Catania, nella Chiesa di San Camillo dei Mercedari aai Crociferi che a Taormina presso la Basilica Cattedrale di San Nicolò di Bari. A chiudere la manifestazione, domenica 30 ottobre, il grande concerto presso la Basilica di San Sebastiano in Acireale. A fare gli onori di casa sarà il Coro dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato sezione Catania. Per l’occasione il concerto sarà trasmesso in diretta su Etna Channel, canale 199 del digitale terrestre e in streaming sulla pagina facebook Etna Channel – Tg Reporter.

Nella foto, il Coro Mater Divinae Gratiae

