Dal twitter dell’Aeronautica Militare Italiana si apprende che due velivoli Eurofighter nazionali stamane sono stati impegnati in Polonia in attività di Air Policing per intercettare quattro caccia russi che erano entrati negli gli spazi aerei polacco e svedese. I quattro jet russi sono stati intercettati e sono stati costretti dai velivoli italiani a rientrare nello spazio aereo di Kalingrad.

