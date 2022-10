Angelo Maria Sferrazza: dal festival del cinema italiano ai lavori sul set

di Giuseppe Proiti

A poco meno di un mese dall’anteprima assoluta di “Io sono Franchitto”, pellicola dell’editore Franco Arcoraci che a Milazzo ha aperto il Festival del Cinema italiano, Angelo Maria Sferrazza si racconta nel ruolo di Tano Ragusa.

“Un ruolo che mi ha messo molto alla prova – rivela il giovane attore – figlio di un boss malavitoso e arrogante. Ho lavorato molto sulle espressioni, sulla respirazione e su tutto ciò che concerne la cattiveria di questo spregiudicato personaggio. Il pubblico credo apprezzerà molto. Ringrazio Franco Arcoraci per avermi dato questa opportunità”.

Il lungometraggio racconta di una storia vera ed è, pertanto, stato interamente girato nei luoghi in cui tutto è realmente accaduto, in provincia di Messina, nella ridente Sicilia. Accuratamente selezionato il cast racchiude attori tutti di spicco, nella cui rosa rientrano Rosario Petix, Vincent Riotta, Turi Giuffrida, Guia Jelo, Tony Sperandeo, Francesca Rettondini, Marilena Piu, Loredana Scalia, Tony Gangitano, Mario Pupella, Nando Morra, Giusy Venuti, Giuseppe Pollicina, Ivan Bertolami, Barbara Bacci, Daniela Lucchesi. “Film interessante, versatile ed utilizzabile sia al cinema che in televisione, che racconta la storia del suo stesso regista e della sua lotta instancabile contro la mafia per una Sicilia migliore, sua terra natìa, in cui è ritornato e per cui lotta. Rosario Petix: straordinario nell’interpretare magistralmente il protagonista”. Sono le parole entusiastiche di Angelo Maria Sferrazza sulla sua esperienza professionale dal sapore squisitamente siciliano.

Angelo Maria ha recitato anche sul set del film su Goffredo Mameli del regista Angelo Antonucci con Vincent Riotta e Maria Grazia Cucinotta e, ancor più di recente, in “Global Harmony” di Fabio Massa nell’ambito di una produzione italo-americana e con un cast internazionale: Morgan David Jones, Rasha Bilal, Maria Grazia Cucinotta, Enrico Lo Verso, Denny Mendez e altri. Dal 30 settembre, Angelo Maria è sul piccolo schermo nella fiction “Viola come il mare” – con Francesca Chillemi e Can Yaman – che in questi giorni sta andando in onda su Canale 5 ogni venerdì in prima serata. Prossimamente, sarà in tv nella serie “Protezione civile” con Ambra Angiolini.

