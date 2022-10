Ultime Covid Italia: 13.439 nuovi casi e 93  decessi. In Sicilia 2 vittime

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 13.439 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 17 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 93 morti. Sono 84.220 i tamponi processati, tra antigenici e molecolari, che fanno rilevare un tasso di positività al 16%. Aumentano i pazienti in terapia intensiva con coronavirus, due in più di ieri e 254 in totale, e i ricoverati nei reparti ordinari, 213 in più e 6.928 in totale.

IN SICILIA. Altre due vittime e 535 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 4.988 tamponi effettuati. il totale delle persone decedute da inizio pandemia è 12.216.

Mi piace: Mi piace Caricamento...