A Palermo corso di difesa personale femminile “Mani a posto”

“Mani a posto” è l’appuntamento aperto a tutti e a tutte che sabato 5 e domenica 6 novembre permetterà di apprendere tecniche relative alla difesa personale, in particolare quella femminile, e acquisire più consapevolezza su come prevenire, affrontare e aggirare un comportamento aggressivo.

L’iniziativa è promossa da Maghweb all’interno di Palermo è fimmina 2.0 progetto che mira, grazie al coinvolgimento di volontarie e volontari, a incrementare la presenza della donna nello spazio pubblico e a migliorarne la rappresentazione.

A condurre gli allenamenti sarà Silvia Sacchetti di Dragonfly difesa femminile, realtà specializzata nella sicurezza personale femminile. Un corso intensivo che non necessita di conoscenze pregresse legate alle arti marziali ma che indirizza e forma sui comportamenti da adottare per bloccare sul nascere tentativi di intimidazione o violenza.

Il percorso formativo si modulerà attraverso un primo momento teorico dedicato alla prevenzione e un secondo legato alla pratica delle tecniche di autodifesa.

La partecipazione al corso ha un costo di 20 euro e una durata di 4 ore.

TEORIA: Sabato dalle 10.30 alle 12.30 presso Montivoltii, via Giuseppe Mario Puglia, 21

PRATICA: sabato o domenica in slot di due ore da concordare in sede d’iscrizione presso Spazio Terra, via Gagini

