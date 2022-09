Ultime Covid Italia: 21.190 nuovi casi e 46 decessi. In Sicilia 2 vittime

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 21.190 i nuovi casi di Coronavirus e 46 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. I tamponi processati in 24 ore sono 166.500 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 12,7%. Sono 146 i pazienti in terapia intensiva, quattro in meno di ieri, e 3.416 i ricoverati con sintomi, 79 in meno di ieri.

IN SICILIA. Altre due vittime e 1.059 nuovi casi in 24 ore, 2 le vittime e 1.059 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 10.674 tamponi processati. Gli attuali positivi nell’Isola sono a 21.376 (620 in meno rispetto a ieri). Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 1.677. sono 12.182 le vittime nell’isola dall’inizio dell’emergenza pandemica). Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 214, mentre si trovano in terapia intensiva 16 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 234 a Palermo, 261 a Catania, 198 a Messina, 55 a Ragusa, 81 a Trapani, 132 a Siracusa, 32 a Caltanissetta, 55 ad Agrigento e 11 a Enna.

