Ultime Covid Italia: 21.085 nuovi casi, 49 decessi. In Sicilia nessuna vittima

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono + 21.085 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 49 i morti. I casi totali sono 22.262.452 e in totale le vittime dall’inizio della pandemia sono 176.824. I tamponi effettuati da ieri sono +151.607 e il tasso di positività è al 13,9%. In calo (-37) i ricoverati che sono in totale 3.313 e le terapie intensive (-4) per complessivi 134 pazienti.

IN SICILIA. Nessuna vittima e 942 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 10.160 tamponi effettuati. Il tasso di positività è 9,6%.

Mi piace: Mi piace Caricamento...