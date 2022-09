Carmen Consoli torna nella sua Sicilia,

Volevo fare la rockstar tour estivo 2022 fa tappa al Teatro Antico di Taormina

di Michele Creazzola

Il 4 Settembre è il giorno in cui Carmen Consoli compie gli anni. Questo elemento aggiunge particolarità al concerto che si preannuncia molto atteso.

Si prevedono numerosi fans, come già accaduto in molte località d’Italia che, per l’occasione vogliono unirsi e cantarle tanti auguri a te oltre che fare i cori con le sue canzoni che ormai conoscono a memoria.

Sarà contenta la cantantessa di festeggiare il suo compleanno a pochi chilometri da casa, col pubblico sempre fedele e in uno dei templi della musica per la Sicilia orientale. È la seconda volta che questo accade dal 2010.

Cornice prestigiosa, luogo di richiamo turistico e la sua musica sono gli aspetti che richiamano fans e non solo all’appuntamento nella perla dello Ionio per assistere all’audizione della cantante che da pochi mesi ha tagliato il nastro dei primi venticinque anni di carriera.

I brani del recente lavoro discografico, “Volevo fare la rockstar” compongono parte della scaletta dell’omonimo tour allestito dopo il successo della tranche invernale con grande attenzione ai brani caratteristici della sua carriera.

Una sorta di itinerario che parte dal presente e fa un viaggio a ritroso nel passato dove successi come “in bianco e nero”, “l’ultimo bacio” , “confusa e felice”, “parole di burro” sono il riferimento a cui fanno capo le numerose composizioni caratterizzanti la sua carriera e che in gran parte le sentiremo eseguire durante la serata.

Rock, pop, Word music, Carmen Consoli, pur seguendo un filo conduttore ben preciso, risulta essere una trasformista all’ interno del panorama musicale italiano.

Nella sua arte convivono mandolino, violini e chitarre elettriche, poiché gli arrangiamenti in origine sono abiti con cui di volta in volta la cantantessa veste i suoi brani.

Le sonorità morbide del periodo della maturità artistica si incrociano con quelle più forti dei brani rock della prima epoca, dando vita ad un concerto elettro-acustica eccezionale che vede sul palco sette musicisti (Antonio Marra alla batteria, Marco Siniscalco al basso, Massimo Roccaforte alle chitarre, Adriano Murania al violino, Emilia Belfiore al violino, Concetta Sapienza al clarinetto e Elena Guerriero al pianoforte).

Appuntamento imperdibile per un concerto realizzato in collaborazione con la Punto e a capo di Nuccio La Ferlita.



Scaletta concerto tour estivo 2022

L’uomo nero

Mago magone

Qualcosa di me che non ti aspetti

Armonie numeriche

Fiori d’arancio

Pioggia d’aprile

Una domenica al mare

Sintonia imperfetta

Guarda l’alba

Autunno dolciastro

AAA cercasi

Blunotte

Contessa miseria

Sta succedendo

Orfeo

Parole di burro

Amore di plastica

Venere

Tutto l’universo obbedisce all’amore

L’ultimo bacio

Bonsai #2

In bianco e nero

‘A finestra

Mi piace: Mi piace Caricamento...