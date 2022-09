A Pantelleria il “Clean Energy for EU Islands Secretariat”

Con il Patrocinio del Comune di Pantelleria, l’annuale appuntamento con il workshop internazionale del Segretariato tratterà in particolare l’energia eolica e gli aspetti normativi riguardanti la produzione di energia rinnovabile

Dal 4 al 6 ottobre 2022, si terrà a Pantelleria l’Italian Energy Academy del Segretariato Energia Pulita per le isole dell’UE (Clean Energy for EU Islands Secretariat), presso l’Aula Consiliare, con il Patrocinio del Comune di Pantelleria.

Il Segretariato è un’iniziativa della Commissione Europea e rappresenta la piattaforma centrale per la transizione verso l’energia pulita delle oltre 2.200 isole abitate europee. Nonostante abbiano accesso a fonti di energia rinnovabili, come l’energia eolica e delle onde, molte di queste, tra cui Pantelleria, dipendono dalle costose importazioni di combustibili fossili per l’approvvigionamento energetico.

L’Energy Academy è organizzata dal Segretariato per la transizione energetica delle isole europee insieme al MOREnergy Lab del Politecnico di Torino.

Si tratta di un workshop annuale che si tiene ogni volta su una diversa isola del Mediterraneo e quest’anno avrà luogo proprio a Pantelleria, avendo come oggetto le isole italiane. L’idea è quella di aiutare gli isolani a selezionare, valutare, eseguire e comunicare sui progetti di transizione energetica attraverso una serie di sessioni dell’Energy Academy.

Durante questa edizione dell’Energy Academy si potrà apprendere di più sugli attuali sviluppi della transizione energetica dell’isola di Pantelleria, in particolare sull’energia eolica, sul quadro giuridico per la produzione di energia rinnovabile e sull’efficienza energetica, compreso il concetto di comunità energetiche.

Il sito web del Segretariato delle isole funge da centro per mostrare le best practices delle isole, fornisce informazioni su questioni politiche e normative per le comunità insulari europee e fornisce consulenza dedicata per lo sviluppo delle capacità e la transizione verso l’energia pulita.

Tramite una serie di eventi, il Segretariato ambisce a supportare le comunità delle isole europee nell’identificare, valutare e pubblicizzare progetti inerenti alla transizione energetica.

Saranno presenti autorità nazionali e regionali, nonché con esperti di energia e tecnici che testimonieranno i progressi di altri Paesi europei insulari.

