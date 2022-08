Ultime Covid Italia: 24.787 nuovi casi e 129 decessi. In Sicilia 13 vittime

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 24.787 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Italia oggi. Sale il numero dei morti, 129 in più rispetto a ieri e aumenta il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 291 (più 15 rispetto a ieri) e dei pazienti in altri reparti, 7.755 (più 288 rispetto a ieri). E’ quanto si legge nel bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Dai 185.120 tamponi effettuati l’indice di positività è del 13,4%.

IN SICILIA. Altre tredici vittime e 2.087 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 13.232 tamponi effettuati. L’indice di positività è 5,77%.

