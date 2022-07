Ultime Covid Italia: 54.088 nuovi casi e 244 decessi. In Sicilia 17 vittime

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 54.088 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Italia nella giornata di oggi. In più, rispetto a ieri, 244 morti e 83.238 tra dimessi e guariti. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute. Ricoverati con sintomi sono 10.768 pazienti, mentre in 400 sono in terapia intensiva. Sale a 19,2% l’indice di positività, mentre sono 282.658 i tamponi effettuati.

IN SICILIA. Altre diciassette vittime e 3.566 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 20.615 tamponi processati. L’indice di positività è 17,3%.

