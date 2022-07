Ad Adrano selezione del Premio “Una ragazza per il Cinema”

Nell’ ambito del Premio “UNA RAGAZZA PER IL CINEMA” ed in vista della Finale Nazionale, stasera, venerdì 29 Luglio, alle ore 21, in Piazza Umberto, Adrano (CT) in scena una Selezione Provinciale.

In programma, tra una sfilata e l’altra, dove le aspiranti modelle si contenderanno l’accesso in Finale Regionale, ci saranno anche momenti di spettacolo: con la comicità di Gianluca Barbagallo, partecipazione straordinaria del Rap Ciccio Elektro.

Condurranno Cristiano Di Stefano, volto noto del panorama televisivo siciliano, Naomi Moschitta, vincitrice dell’edizione 2008 di “Una Ragazza per il Cinema”.

Da 34 anni nel panorama nazionale, il Premio “Una Ragazza per il Cinema”, dà accesso a bellezze e talenti, al mondo dello spettacolo. Un bel trampolino di lancio per tante ragazze.

Nel corso della serata, colei che verrà eletta, riportando il maggior numero di voti, avrà titolo per partecipare alla Finale Nazionale che si svolgerà domenica 11 settembre 2022, nello splendido scenario del Teatro Antico di Taormina.

Prossime tappe:

– sabato 30 luglio – Castel di Judica (CT) Piazza V. Veneto Giumarra

– domenica 31 luglio – Piazza V. Emanuele, Nicolosi

– mercoledì 3 agosto Santa Margherita di Belice (AG) Piazza Matteotti

– martedì 9 agosto Piazza I Maggio – Ravanusa (AG)

