Di Mario Di Mauro *

La crisi di sistema italiana si trascina da un trentennio.

Che le forze mentali della “Democrazia Cristiana” e del “Partito Comunista Italiano” -ma anche del Craxismo- siano ancora vive, è evidente.

La psico-storia non si dissolve nei “buchi neri”.

E in una Realtà priva di “Avvenire”, il Passato trascina il Presente… ma il trapassato remoto può trascinare solo i suoi fantasmi, i suoi incubi, le sue occasioni perdute. Le sue illusioni e speranze terminali.

Non “moriremo democristiani”… Nelle derive caotiche e nelle Tempeste del Secolo XXI è assai probabile che moriremo peggio!. Zombi di noi stessi, ma non democristiani, nè “piccisti…

L’Appello siciliano del grande Vecchio -eroicamente resistente- Lillo Mannino per “rappattumare” una parodia di DC fa il paio coi 9 partitini comunisti nati dal suicidio del PCI. La Storia si ripete sempre due volte, la prima come Tragedia, la seconda come Farsa (Karl Marx dixit).

Ma la Sicilia ha urgenza di un nuovo Movimento per l’Autonomia, pluralista e profetico: di Lotta e di Governo. Punto.

Intanto il Contesto vacilla: da quando Draghi ha chiesto a Grillo “la testa” di Conte. Il rigurgito “giacobino” del M5S vuole “la testa” di Draghi.

Questo governo di riallineamento euro-atlantista -finanziato dal Recovery UE (già divorato dall’inflazione, come da me previsto)- è al capolinea.

Kista è a zita, kista è a crita.

E domani?. A parte la Miseria che avanza… non si vede nulla di serio. E la psico-storia non si dissolve nei “buchi neri”. Terrorismo incluso: con o senza Gladio 2.0. Tanto, l’immunità -nelle nebbie di questo deep state tricolorato- non si nega a nessuno. E i pupi da manovrare non mancano…

Serve una Nuova Repubblica delle Autonomie… ma questo è altro discorso. E’ perfino inutile parlarne. Buon suicidio!.

In Sicilia non si riesce neanche a portare in Parlamento – per discuterla!- una Riforma urgente dei Consorzi di Bonifica…

Ma tanto a chi interessa?. A una massa di colonizzati e sradicati… per averne un qualunque consenso basta buttargli qualche sacco di mangime e una maniata di perline colorate?.

E una banda di mercenari si vende all’asta global Aeroporti siciliani, come se niente fosse!. E di esempi analoghi ne avrei altri 421.

Buon suicidio!.

* Mario Di Mauro – Fondatore della Comunità TerraeLiberAzione.

