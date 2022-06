Presentati i lavori per la costruzione del nuovo terminal container nel porto di Augusta

Facebook



Si è tenuta oggi presso la sede legale di Augusta dell’AdSP del Mare di Sicilia Orientale la cerimonia di consegna dei lavori per la realizzazione del nuovo terminal banchine container. Alla cerimonia hanno presenziato varie Autorità, fra cui il Presidente della Regione Siciliana On. Nello Musumeci, l’On. Giancarlo Cancelleri sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e i Sindaci di Augusta Dott. Giuseppe Di Mare, di Priolo On. Pippo Gianni e di Melilli Dott. Giuseppe Carta.

L’intervento in progetto, che avrà la durata di 1200 giorni ed un costo di 175.000.000 euro al lordo del ribasso, prevede l’ampliamento dei piazzali esistenti all’interno del porto commerciale di Augusta, mediante la realizzazione di un nuovo terminal container nell’area ubicata al di sotto della linea ferroviaria Siracusa-Catania, a nord delle banchine esistenti. Al termine dei lavori, il nuovo terminal sarà costituito da tre banchine operative, per uno sviluppo totale di circa 600 metri e predisposizione delle strutture per installazione di idonee gru per lo scarico e da un piazzale, con portate di 4 t/mq, con estensione di circa 115.000 mq.

“La consegna dei lavori del nuovo terminal container ad Augusta” afferma il Presidente Di Sarcina, “insieme ai lavori di ripristino della nuova darsena nel porto di Catania, costituiscono una pietra miliare per il nostro Ente che prevede di posarne parecchie altre nei prossimi anni. I porti non si fermano e chi ha il compito di governarli e gestirli deve stare al passo con i tempi e le esigenze degli operatori, del marcato e del territorio”

